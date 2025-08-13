أخبار
وفاة الكاتب المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاما
فنّ
2025-08-13 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وفاة الكاتب المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاما
توفي الكاتب المصري صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عاما.
وقال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في بيان إن الراحل "كان أحد أعمدة السرد العربي المعاصر، وامتازت أعماله بالعمق في الرؤية، مع التزامه الدائم بقضايا الوطن والإنسان، وهو ما جعله مثالا للمبدع الذي جمع بين الحس الإبداعي والوعي النقدي".
وولد إبراهيم في القاهرة عام 1937 وتشرب حب القصص والروايات من والده الذي يصفه بأنه كان "حكاء بارعا" ويملك مكتبة ثرية بالأعمال العالمية والإصدارات الحديثة.
ودرس الحقوق لكنه سرعان ما انصرف عنها إلى السياسية والصحافة. انتمى إلى تيار اليسار وكان له نشاط سياسي أدى إلى اعتقاله لفترات قصيرة قبل أن يسجن لخمس سنوات بين 1959 و1964 وهي التجربة التي ألهمته العديد من مؤلفاته لاحقا منها كتاب (يوميات الواحات).
وعمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ثم محررا بالقسم العربي لوكالة أدن الألمانية في برلين التابعة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية وبعدها سافر إلى موسكو في منحة لدراسة التصوير السينمائي.
وعاد إلى مصر عام 1974 وقرر بعدها التفرغ للأدب والترجمة وتحولت بعض أعماله إلى أعمال تلفزيونية وسينمائية.
ومن أبرز مؤلفاته: "تلك الرائحة"، و"67"، و"نجمة أغسطس"، و"اللجنة"، و"أمريكانلي"، و"برلين 69"، و"بيروت بيروت" و"شرف"، و"ذات".
المصدر: رويترز
