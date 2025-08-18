بدت كحورية البحر... سيرين عبد النور تذهل المتابعين بإطلالة مميزة (صور)

أطلت النجمة سيرين عبد النور على متابعيها بإطلالة جديدة تضج أنوثة عبر حساباتها على مواقع التواصل.

ونشرت سيرين عبد النور مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة مستوحاة من حورية البحر.

وظهرت سيرين عبد النور في الصور بقميص قصير وتنورة من الترتر باللون الأزرق الفاتح بالإضافة إلى أقراط كبيرة باللون الفضي.

واعتمدت سيرين عبد النور في هذه الإطلالة تسريحة الشعر المبلل بالإضافة إلى مكياج باللون الوردي والبرتقالي.

