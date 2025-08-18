أخبار
عُرف بأدوار الشر... وفاة الممثل البريطاني تيرينس ستامب عن 87 عاماً

فنّ
2025-08-18 | 03:00
عُرف بأدوار الشر... وفاة الممثل البريطاني تيرينس ستامب عن 87 عاماً
عُرف بأدوار الشر... وفاة الممثل البريطاني تيرينس ستامب عن 87 عاماً

توفي الممثل البريطاني تيرينس ستامب الذي عُرف بأدوار الشر خصوصا في فيلمي "سوبرمان" و"بريسيلا كوين أوف ديزيرت"، عن 87 عاما.

وقالت عائلة ستامب إنه "ترك وراءه أعمالا استثنائية، كممثل وكاتب، ستظل تُلهم الناس لسنوات مقبلة".

ووُلد الممثل اللندني في 22 تموز 1938 في عائلة من الطبقة العاملة، وكانت انطلاقته الأولى في دور بحار شاب وسيم يُشنق لقتله أحد زملائه.

ورُشح ستامب لنيل جائزة الأوسكار وجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم "بيلي باد" للمخرج بيتر أوستينوف.

واكتسب ستامب شهرة واسعة بتجسيده أدوار الشر، وفاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي عام 1965 عن أدائه دور شخصية مريضة نفسيا في فيلم "ذا كولكتر"، وهي قصة حب من توقيع وليام وايلر.

وواصل مسيرته الفنية المتنوعة، متنقلا بين أفلام ضخمة الميزانية مثل "حرب النجوم" وأفلام مستقلة مثل "ذي هيت" لستيفن فريرز والدراما البريطانية "بور كاو" للمخرج كين لوتش.

المصدر: فرانس برس

