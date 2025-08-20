أثبتت أن العمر مجرّد رقم... شارون ستون تبهر الجمهور بإطلالات جذابة (صور)

أبرزت النجمة العالمية شارون ستون قوامها الممشوق في أحدث جلسة تصوير لها مع محلة "هاربرز بازار" في إسبانيا.



وظهرت ستون في الصور باللونين الأبيض والأسود وهي ترتدي حمالة صدر سوداء وتنورة قصيرة مطابقة لها أثناء وقوفها على شرفة.



وارتدت ستون أيضاً رداءً من دون أكمام أثناء وقوفها أمام باب مفتوح.



وفي إطلالتها الثالثة، ارتدت ستون ثوبًا باللون الأبيض مكشوف الكتفين من الفرو الصناعي مع نظارة شمسية بيضاء.



وفي إطلالتها الأخيرة، أمسكت ستون بفستان مزين بالشراريب على صدرها، بينما ارتدت بلوزة سوداء مع أكمام طويلة بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ.