بعد رحلة علاجية مرهقة... أنغام تعود إلى مصر ضمن أجواء عائلية (صور)

عادت النجمة المصرية أنغام إلى القاهرة مساء 25 آب، بعد رحلة علاجية طويلة استغرقت شهرًا كاملًا في أحد المستشفيات بألمانيا، حيث خضعت لعدة عمليات جراحية دقيقة في البنكرياس وتعرضت بعدها لمضاعفات صحية.

وبمجرد وصولها، نشر نجلاها عبد الرحمن وعمر أول صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتظهر برفقتهما ومعهما ابن شقيقتها ياسين أمير. ورغم علامات الإرهاق التي بدت عليها، أعادت أنغام نشر الصور بنفسها، مطمئنة جمهورها الذي تابع بقلق تطورات حالتها خلال الفترة الماضية.

الفنانة التي تمضي حاليًا فترة نقاهة في مدينة العلمين، تلقت سيلاً من رسائل الدعم من محبيها وأصدقائها في الوسط الفني، من بينهم أحلام وأصالة ونوال الزغبي، في تعبير عن مكانتها القوية بينهم.