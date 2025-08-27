جاستن وهايلي بيبر يشعلان مواقع التواصل مجدداً... حب وانسجام ولحظات رومانسية!

أشعل النجم العالمي جاستن بيبر وزوجته هايلي بيبر مواقع التواصل الإجتماعي في أحدث ظهور لهما، في ظل استمرار انتشار شائعات انفصالهما.



وظهر بيبر وزوجته معاً في حالة انسجام تام أثناء تجولهما في شوارع لوس أنجلوس يوم الثلاثاء الماضي.



وارتدى بيبر قميصًا مطبوعًا عليه شعار القنب مع قبعة وحذاء باللون الكريمي، بينما بدت زوجته أنيقة بقميص أبيض قصير وبنطال جينز.