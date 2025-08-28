الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مهرجان البندقية ينطلق بقوة بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود
فنّ
2025-08-28 | 03:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مهرجان البندقية ينطلق بقوة بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود
يشهد مهرجان البندقية السينمائي اليوم الخميس يوما زاخرا بالنجوم الهوليووديين، مع الممثل الأميركي جورج كلوني، أحد أبرز الأسماء هذا العام، وإيما ستون كضيفين مميزين على السجادة الحمراء في الحدث الإيطالي.
وفي العام الماضي، أشعل حضور النجمين الصديقين جورج كلوني وبراد بيت حماسة الحاضرين في جادة ليدو التي اكتظت بالمعجبين والمصورين المتحمسين لالتقاط هذه اللحظات الخاصة بين الممثلين اللذين تجاوزا الستين من عمرهما ولا يزالان يُجسّدان الطابع العصري لهوليوود.
وهذه المرة، يُقدّم جورج كلوني الذي يمضي صيفه في إيطاليا بمنزله على بحيرة كومو، أحدث أفلام المخرج نواه باومباخ، والذي يتضمن ما يشبه اللفتة إلى مسيرته المهنية وعمره البالغ 64 عاما ويُجسّد دور نجم سينمائي مُسنّ يعيش أزمة وجودية.
وينضم إليه آدم ساندلر ولورا ديرن على الشاشة، في أحد الأفلام الثلاثة التي أنتجتها نتفليكس من بين 21 عملا مشاركا في المنافسة. سيُعرض الفيلم مُباشرة على المنصة في 5 كانون الأول، بعد عرض محدود في صالات سينمائية أميركية مختارة.
وكان افتتاح المهرجان والمسابقة مساء الأربعاء بالعرض العالمي الأول لفيلم "لا غراتسيا" La Grazia للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو.
وفيما وصل كلوني إلى البندقية على متن تاكسي مائي، شوهدت النجمتان إيما ستون وجوليا روبرتس، وكانت روبرتس ترتدي سترة تحمل صورة المخرج لوكا غوادانيينو الذي مثلتا بإدارته في فيلم "آفتر ذي هانت" After the Hunt المعروض خارج المسابقة في مهرجان البندقية.
وتعود إيما ستون إلى مهرجان البندقية السينمائي بعد عامين من نجاح فيلمها "بور ثينغز" الذي فاز بجائزة الأسد الذهبي عام 2023 ومنحها جائزة أوسكار.
وفي هذا العمل الجديد بعنوان "بوغونيا"، يقف المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس مجددا خلف الكاميرا في تعاونه الرابع مع الممثلة.
ويروي الفيلم قصة مربي نحل (جيسي بليمونز) يقرر اختطاف الرئيسة التنفيذية لشركة أدوية كبرى (إيما ستون)، لاقتناعه بأنها في الواقع كائن فضائي عازم على تدمير البشرية.
وكان الافتتاح مناسبة لمنح جائزة الأسد الذهبي الفخرية للمخرج الألماني فيرنر هيرتسوغ الذي يبلغ قريبا 83 عاما، عن مجمل مسيرته التي تتضمن أكثر من 70 فيلما، سلّمه إياها المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأميركي فرانسيس فورد كوبولا.
وحضر طيف الحرب الدائرة في غزة بقوة الأربعاء قبل حفل الافتتاح. فبعد تحركات لمجموعة تطلق على نفسها اسم Venice4Palestine ("البندقية من أجل فلسطين") دعت لاتخاذ موقف يدين بوضوح أفعال إسرائيل في القطاع الفلسطيني، سعى المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا إلى إبراز موقف واضح خلال عرض لجنة التحكيم.
والفيلم الثالث ضمن المسابقة الرسمية للـ"موسترا" الخميس هو "أورفان" للمخرج المجري لازلو نيميس الذي نال التقدير الأول في مهرجان كان قبل عشر سنوات بفيلم "ابن شاول".
ويُعرض أيضا فيلمان وثائقيان ضمن البرنامج الخميس، أولهما "غوست إيليفنتس" الذي يتتبع فيه المخرج الألماني فيرنر هيرتسوغ مسار قطيع غامض من الأفيال في غابة بأنغولا.
كذلك، يعرض مايك فيغيس لقطات من وراء الكواليس لفيلم "ميغالوبوليس" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، وهو عمل ضخم استثمر فيه مخرج فيلم "العراب" 120 مليون دولار من ماله الخاص، لكنه مُني بفشل تجاري ذريع.
المصدر: فرانس برس
آخر الأخبار
فنّ
البندقية
ينطلق
بحضور
هوليوود
التالي
بعد إعلان خبر خطوبتها... سيلينا غوميز تهنئ تايلور سويفت على طريقتها الخاصة
جاستن وهايلي بيبر يشعلان مواقع التواصل مجدداً... حب وانسجام ولحظات رومانسية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-08-25
ترقّب عالمي لانطلاق مهرجان البندقية... حيث يلتقي التألّق الفني بالقضايا الكبرى
فنّ
2025-08-25
ترقّب عالمي لانطلاق مهرجان البندقية... حيث يلتقي التألّق الفني بالقضايا الكبرى
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-05
إليكم أسماء الـSharks المشاركين في برنامج Shark Tank لبنان… نخبة من أبرز وأهم المستثمرين
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-05
إليكم أسماء الـSharks المشاركين في برنامج Shark Tank لبنان… نخبة من أبرز وأهم المستثمرين
0
أخبار لبنان
2025-08-03
"الرياضة للجميع" مهرجان رياضي انطلق من صور ويمتدّ على ٤ مراحل!
أخبار لبنان
2025-08-03
"الرياضة للجميع" مهرجان رياضي انطلق من صور ويمتدّ على ٤ مراحل!
0
منوعات
2025-06-25
جيف بيزوس في البندقية للاحتفال بزفافه رغم احتجاجات سكان محليين
منوعات
2025-06-25
جيف بيزوس في البندقية للاحتفال بزفافه رغم احتجاجات سكان محليين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:30
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة رسمية في لوس أنجلوس (صور)
فنّ
06:30
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة رسمية في لوس أنجلوس (صور)
0
فنّ
05:10
بعد إعلان خبر خطوبتها... سيلينا غوميز تهنئ تايلور سويفت على طريقتها الخاصة
فنّ
05:10
بعد إعلان خبر خطوبتها... سيلينا غوميز تهنئ تايلور سويفت على طريقتها الخاصة
0
فنّ
2025-08-27
جاستن وهايلي بيبر يشعلان مواقع التواصل مجدداً... حب وانسجام ولحظات رومانسية!
فنّ
2025-08-27
جاستن وهايلي بيبر يشعلان مواقع التواصل مجدداً... حب وانسجام ولحظات رومانسية!
0
فنّ
2025-08-27
بعد علاقة دامت 8 سنوات... ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته
فنّ
2025-08-27
بعد علاقة دامت 8 سنوات... ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:36
السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أكد للرئيس عون استمرار دعم دولة قطر للبنان في مختلف المجالات وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين
آخر الأخبار
04:36
السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أكد للرئيس عون استمرار دعم دولة قطر للبنان في مختلف المجالات وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين
0
أخبار لبنان
05:30
محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية
أخبار لبنان
05:30
محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية
0
آخر الأخبار
16:46
مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق
آخر الأخبار
16:46
مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق
0
آخر الأخبار
16:47
مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي إشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري
آخر الأخبار
16:47
مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي إشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
0
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
0
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
0
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
0
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
3
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
4
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
5
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
6
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
7
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
8
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More