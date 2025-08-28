الأخبار
مهرجان البندقية ينطلق بقوة بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود

2025-08-28 | 03:20
يشهد مهرجان البندقية السينمائي اليوم الخميس يوما زاخرا بالنجوم الهوليووديين، مع الممثل الأميركي جورج كلوني، أحد أبرز الأسماء هذا العام، وإيما ستون كضيفين مميزين على السجادة الحمراء في الحدث الإيطالي.

وفي العام الماضي، أشعل حضور النجمين الصديقين جورج كلوني وبراد بيت حماسة الحاضرين في جادة ليدو التي اكتظت بالمعجبين والمصورين المتحمسين لالتقاط هذه اللحظات الخاصة بين الممثلين اللذين تجاوزا الستين من عمرهما ولا يزالان يُجسّدان الطابع العصري لهوليوود.

وهذه المرة، يُقدّم جورج كلوني الذي يمضي صيفه في إيطاليا بمنزله على بحيرة كومو، أحدث أفلام المخرج نواه باومباخ، والذي يتضمن ما يشبه اللفتة إلى مسيرته المهنية وعمره البالغ 64 عاما  ويُجسّد دور نجم سينمائي مُسنّ يعيش أزمة وجودية.

وينضم إليه آدم ساندلر ولورا ديرن على الشاشة، في أحد الأفلام الثلاثة التي أنتجتها نتفليكس من بين 21 عملا مشاركا في المنافسة. سيُعرض الفيلم مُباشرة على المنصة في 5 كانون الأول، بعد عرض محدود في صالات سينمائية أميركية مختارة.

وكان افتتاح المهرجان والمسابقة مساء الأربعاء بالعرض العالمي الأول لفيلم "لا غراتسيا" La Grazia للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو.

وفيما وصل كلوني إلى البندقية على متن تاكسي مائي، شوهدت النجمتان إيما ستون وجوليا روبرتس، وكانت روبرتس ترتدي سترة تحمل صورة المخرج لوكا غوادانيينو الذي مثلتا بإدارته في فيلم "آفتر ذي هانت" After the Hunt المعروض خارج المسابقة في مهرجان البندقية.

وتعود إيما ستون إلى مهرجان البندقية السينمائي بعد عامين من نجاح فيلمها "بور ثينغز" الذي فاز بجائزة الأسد الذهبي عام 2023 ومنحها جائزة أوسكار.

وفي هذا العمل الجديد بعنوان "بوغونيا"، يقف المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس مجددا خلف الكاميرا في تعاونه الرابع مع الممثلة.

ويروي الفيلم قصة مربي نحل (جيسي بليمونز) يقرر اختطاف الرئيسة التنفيذية لشركة أدوية كبرى (إيما ستون)، لاقتناعه بأنها في الواقع كائن فضائي عازم على تدمير البشرية.

وكان الافتتاح مناسبة لمنح جائزة الأسد الذهبي الفخرية للمخرج الألماني فيرنر هيرتسوغ الذي يبلغ قريبا 83 عاما، عن مجمل مسيرته التي تتضمن أكثر من 70 فيلما، سلّمه إياها المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأميركي فرانسيس فورد كوبولا.

وحضر طيف الحرب الدائرة في غزة بقوة الأربعاء قبل حفل الافتتاح. فبعد تحركات لمجموعة تطلق على نفسها اسم Venice4Palestine ("البندقية من أجل فلسطين") دعت لاتخاذ موقف يدين بوضوح أفعال إسرائيل في القطاع الفلسطيني، سعى المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا إلى إبراز موقف واضح خلال عرض لجنة التحكيم.

والفيلم الثالث ضمن المسابقة الرسمية  للـ"موسترا" الخميس هو "أورفان" للمخرج المجري لازلو نيميس الذي نال التقدير الأول في مهرجان كان قبل عشر سنوات بفيلم "ابن شاول".

ويُعرض أيضا فيلمان وثائقيان ضمن البرنامج الخميس، أولهما "غوست إيليفنتس" الذي يتتبع فيه المخرج الألماني فيرنر هيرتسوغ مسار قطيع غامض من الأفيال في غابة بأنغولا.

كذلك، يعرض مايك فيغيس لقطات من وراء الكواليس لفيلم "ميغالوبوليس" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، وهو عمل ضخم استثمر فيه مخرج فيلم "العراب" 120 مليون دولار من ماله الخاص، لكنه مُني بفشل تجاري ذريع.

المصدر: فرانس برس

LBCI
فنّ
2025-08-25

ترقّب عالمي لانطلاق مهرجان البندقية... حيث يلتقي التألّق الفني بالقضايا الكبرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-05

إليكم أسماء الـSharks المشاركين في برنامج Shark Tank لبنان… نخبة من أبرز وأهم المستثمرين

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-03

"الرياضة للجميع" مهرجان رياضي انطلق من صور ويمتدّ على ٤ مراحل!

LBCI
منوعات
2025-06-25

جيف بيزوس في البندقية للاحتفال بزفافه رغم احتجاجات سكان محليين

LBCI
فنّ
06:30

جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة رسمية في لوس أنجلوس (صور)

LBCI
فنّ
05:10

بعد إعلان خبر خطوبتها... سيلينا غوميز تهنئ تايلور سويفت على طريقتها الخاصة

LBCI
فنّ
2025-08-27

جاستن وهايلي بيبر يشعلان مواقع التواصل مجدداً... حب وانسجام ولحظات رومانسية!

LBCI
فنّ
2025-08-27

بعد علاقة دامت 8 سنوات... ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته

LBCI
آخر الأخبار
04:36

السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أكد للرئيس عون استمرار دعم دولة قطر للبنان في مختلف المجالات وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين

LBCI
أخبار لبنان
05:30

محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية

LBCI
آخر الأخبار
16:46

مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق

LBCI
آخر الأخبار
16:47

مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي إشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري

LBCI
أخبار لبنان
04:23

"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
أمن وقضاء
03:20

بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية

LBCI
أخبار دولية
16:31

الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!

LBCI
أمن وقضاء
13:35

في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل تعود فيروز إلى دمشق؟

LBCI
أخبار دولية
13:31

إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
01:31

بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"

LBCI
أمن وقضاء
05:45

بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش

LBCI
أخبار لبنان
04:55

لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
05:06

إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب

LBCI
خبر عاجل
15:53

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

LBCI
أخبار لبنان
05:20

مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية

LBCI
أخبار لبنان
23:35

للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026

