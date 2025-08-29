الأخبار
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)

فنّ
2025-08-29 | 12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)

كشفت مصادر مقربة أن مغني الراب العالمي "فرنش مونتانا" ارتبط رسميًا بالشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أميرة دبي، خلال أسبوع الموضة في باريس في حزيران الماضي.

وبدأت العلاقة بين الثنائي تثير الاهتمام منذ عام 2024، حيث شوهد الاثنان في أكثر من مناسبة، من زيارة المساجد إلى مطاعم راقية في دبي والمغرب، مرورًا بجسر Pont des Arts في باريس، وصولًا إلى رحلات الصحراء على ظهور الجمال.

وبينما لم يُعلن بعد عن موعد الزفاف وتفاصيله، تؤكد المصادر أن عائلتي الطرفين تعيشان أجواء فرح وترقب كبيرين لهذه الخطوة المنتظرة.

ويُذكر أن الشيخة مهرة قد نشرت صورةً اليوم عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام أظهرت بها خاتم الخطوبة الضخم، مؤكدة ارتباطها من النجم العالمي.

 

آخر الأخبار

فنّ

خطوبة

ااشيخة مهرة

الأميرة

ابنة

حاكم دبي

النجم

مغني الراب

فرينش مونتانا.

