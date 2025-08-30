بعد غياب 20 عاماً... بارك تشان ووك يواكب عرض أحدث أفلامه في مهرجان البندقية السينمائي

عاد المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك إلى مهرجان البندقية السينمائي بعد غياب دام 20 عاماً، لمواكبة عرض فيلمه "نو أذر تشويس" No other choice.



وشهد المهرجان يوم الجمعة الماضي عرضا أوّل لفيلم بارك تشان ووك، مخرج "أولد بوي" Old boy الذي حقق له شهرة عالمية في العام 2004 بعد فوزه بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي.



ويتناول فيلم "نو أذر تشويس" الذي يتنافس لنيل جائزة الأسد الذهبي، قصة موظف في محل لبيع الأدوات المكتبية والقرطاسية يُقرّر التخلص من منافسيه المُحتملين للحصول على وظيفة جديدة.



وتشكل الحبكة المستوحاة من رواية "الفأس" (The Ax) للكاتب الأميركي دونالد ويستلايك والتي سبق أن قدّمها المخرج كوستا غافراس في نسخة سينمائية في العام 2005، هاجسا فنّيا قديما لبارك تشان-ووك.



وقال المخرج في مؤتمر صحافي "في أي مكان كنت أذهب إليه، كنت أتحدث عن هذه القصة. بغضّ النظر عن البلد أو الثقافة، كان الجميع يجد فيها ما يلامس تجربته. المثير للاهتمام هو أن الناس كانوا يقولون لي دائما: يا لها من قصة تعكس الواقع الحالي بشكل كبير".



وأضاف "كل من يحاول كسب لقمة عيشه في المجتمع الرأسمالي الحديث ينتابه هذا الخوف العميق من خسارة عمله".



ويعود آخر ظهور لبارك تشان ووك في مهرجان البندقية السينمائي إلى العام 2005، حين واكب عرض فيلمه "ليدي فانجنس" Lady Vengeance، وهو الجزء الأخير من سلسلة مؤلفة من ثلاثة أفلام تتناول الجانب المظلم من البشرية، وفاز آنذاك بجائزتين.



