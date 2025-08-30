الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد غياب 20 عاماً... بارك تشان ووك يواكب عرض أحدث أفلامه في مهرجان البندقية السينمائي

فنّ
2025-08-30 | 03:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد غياب 20 عاماً... بارك تشان ووك يواكب عرض أحدث أفلامه في مهرجان البندقية السينمائي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد غياب 20 عاماً... بارك تشان ووك يواكب عرض أحدث أفلامه في مهرجان البندقية السينمائي

عاد المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك إلى مهرجان البندقية السينمائي بعد غياب دام 20 عاماً، لمواكبة عرض فيلمه "نو أذر تشويس" No other choice.

وشهد المهرجان يوم الجمعة الماضي عرضا أوّل لفيلم بارك تشان ووك، مخرج "أولد بوي" Old boy الذي حقق له شهرة عالمية في العام 2004 بعد فوزه بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي.

ويتناول فيلم "نو أذر تشويس" الذي يتنافس لنيل جائزة الأسد الذهبي، قصة موظف في محل لبيع الأدوات المكتبية والقرطاسية يُقرّر التخلص من منافسيه المُحتملين للحصول على وظيفة جديدة.

وتشكل الحبكة المستوحاة من رواية "الفأس" (The Ax) للكاتب الأميركي دونالد ويستلايك والتي سبق أن قدّمها المخرج كوستا غافراس في نسخة سينمائية في العام 2005، هاجسا فنّيا قديما لبارك تشان-ووك.

وقال المخرج في مؤتمر صحافي "في أي مكان كنت أذهب إليه، كنت أتحدث عن هذه القصة. بغضّ النظر عن البلد أو الثقافة، كان الجميع يجد فيها ما يلامس تجربته. المثير للاهتمام هو أن الناس كانوا يقولون لي دائما: يا لها من قصة تعكس الواقع الحالي بشكل كبير".

وأضاف "كل من يحاول كسب لقمة عيشه في المجتمع الرأسمالي الحديث ينتابه هذا الخوف العميق من خسارة عمله".

ويعود آخر ظهور لبارك تشان ووك في مهرجان البندقية السينمائي إلى العام 2005، حين واكب عرض فيلمه "ليدي فانجنس" Lady Vengeance، وهو الجزء الأخير من سلسلة مؤلفة من ثلاثة أفلام تتناول الجانب المظلم من البشرية، وفاز آنذاك بجائزتين.

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

عاماً...

يواكب

أفلامه

مهرجان

البندقية

السينمائي

جوليا روبرتس عن فيلمها الجديد المثير للجدل: لا يتخذ مواقف بل "يُحفّز على الحوار"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-08-28

مهرجان البندقية ينطلق بقوة بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود

LBCI
فنّ
2025-08-25

ترقّب عالمي لانطلاق مهرجان البندقية... حيث يلتقي التألّق الفني بالقضايا الكبرى

LBCI
فنّ
2025-08-28

"عيد ميلاد سعيد" يفتتح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي في تشرين الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-13

ليلة المتاحف تعود بعد غياب ست سنوات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:19

جوليا روبرتس عن فيلمها الجديد المثير للجدل: لا يتخذ مواقف بل "يُحفّز على الحوار"

LBCI
فنّ
13:09

بروس ويليس يعيش في منزل منفصل عن عائلته... والسبب حالته الصحية!

LBCI
فنّ
12:00

بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)

LBCI
فنّ
11:38

من قلعة بعلبك... يوسف حداد يوجه رسالة مؤثرة (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-30

جنبلاط يكثف اتصالاته لوقف اطلاق النار في أشرفية صحنايا

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-29

في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
أخبار دولية
2025-08-28

بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-03

"الكتلة الشعبية أصبحت في حِلّ من أي التزامات"... ميريام سكاف: لا نرتضي لعائلة سكاف أن تصبح مأمورة نفوس لدى "القوات"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

النائب حسين جشي: متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى

LBCI
أخبار لبنان
06:39

المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع

LBCI
أخبار دولية
06:36

فرنسا تندد برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية

LBCI
أخبار لبنان
06:30

متري: ورقة باراك لن يعد لها قيمة إذا لم يلتزم بها الجانبان الإسرائيلي والسوري بما ورد فيها

LBCI
أخبار لبنان
16:00

باسيل: أصبحنا ضد السلاح عندما أخذ البلد الى حرب لا شأن لنا بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران

LBCI
حال الطقس
13:54

اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً

LBCI
فنّ
12:00

بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
07:21

طلاب الجامعات ضحيّة إجرامه... توقيف مروج مخدرات مسلح في بيروت!

LBCI
أمن وقضاء
03:05

أمن الدولة: توقيف مطلوب خطير بجرم إدارة شبكات دعارة بين الضاحية وجونية

LBCI
أخبار لبنان
13:29

لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح... جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل

LBCI
أمن وقضاء
12:15

الجيش يعلن تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
09:46

بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية

LBCI
حال الطقس
02:42

إليكم تفاصيل الطقس...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More