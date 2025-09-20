الأخبار
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح

فنّ
2025-09-20 | 10:39
مشاهدات عالية
شارك
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح

خرج الفنان اللبناني فارس كرم عن صمته، نافياً بشكل قاطع الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، والتي زعمت أنه أساء معاملة عاملة منزلية، مؤكداً أن ما تم تداوله مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى النيل من سمعته.

وفي بيان رسمي، شدد كرم على أن العاملات اللواتي يعملن في منزله وفي منزل والدته يحظين بمعاملة قائمة على الاحترام والرعاية، مشيراً إلى أن بعضهن أمضين أكثر من عشر سنوات برفقتهن كجزء من العائلة.

كما أعلن الفنان أنه لجأ إلى القضاء عبر تقديم دعوى قانونية ضد المكتب الذي روّج لهذه المزاعم، إضافة إلى الصفحة الإلكترونية التي نشرت الشائعة، مؤكداً أنه سيتابع القضية حتى النهاية حفاظاً على حقه وسمعته أمام الرأي العام.

آخر الأخبار

فنّ

فارس كرم

شائعات

إساءة

عاملة منزلية

عائلة

بيان.

