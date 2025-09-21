الأخبار
بين الكوميديا والدراما... إليكم اسم الفائزة بـ "موركس تكريمي لممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها" في موركس دور 2025

فنّ
2025-09-21 | 14:49
مشاهدات عالية
بين الكوميديا والدراما... إليكم اسم الفائزة بـ "موركس تكريمي لممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها" في موركس دور 2025

كرّم حفل موركس دور 2025 الممثلة اللبنانية ليليان نمري بجائزة "موركس تكريمي لممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها"، تقديرًا لعطاءاتها الغنية في المسرح والدراما والسينما، والتي جعلتها من الوجوه المحبوبة على الساحة الفنية اللبنانية.

وقدّمت نمري عبر شاشة الـLBCI  مجموعة من أبرز أدوارها التي رسخت في ذاكرة الجمهور، من بينها "عدلا" المغرمة بـ"نعمان" والتي حاولت جاهدة لفت نظره ونيل إعجابه، أو "لبيبة" في "مش ظابطة"، أو "أرزة" في فيلم "بوسطة"، أو "إنصاف" من مسلسل "شلة عالهلة" التي اشتهرت بعبارة "وعلّة" المضحكة وغيرها الكثير من الأدوار والمشاركات المهمة في الدراما اللبنانية. إضافة إلى أدوارها الكوميدية التي أكسبتها شعبية واسعة.

ويأتي هذا التكريم ليكرّس مكانتها كفنانة متجددة استطاعت أن تمزج بين العمق الدرامي وخفة الظل، تاركة بصمة واضحة في وجدان المشاهد اللبناني والعربي.

 

آخر الأخبار

فنّ

ليليان نمري

موركس دور 2025

جائزة

فوز

موركس تكريمي لممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها

مشاهير

لبنان

فن.

