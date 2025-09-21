شكران مرتجى تبكي على مسرح موركس دور... إليكم ما حصل وهذه جائزتها (فيديو)

فوجئت الممثلة السورية شكران مرتجى بتكريمها في النسخة الـ25 من حفل الموركس دور.



ونالت شكران مرتجى الموركس التكريمي لممثلة عربية عن مجمل مسيرتها التي تميزت بأدوار متنوعة عدة.



وشاركت شكران مرتجى في عدد من المسلسلات السورية والعربية المعروفة، نذكر منها: "عيلة خمس نجوم"، "فارس في المدينة"، "خان الحرير" وغيرها.