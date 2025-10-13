كاردي بي تتألق بفستان شفاف احتفالاً بعيد ميلادها الـ33 (صور)

احتفلت المغنية العالمية كاردي بي بعيد ميلادها الثالث والثلاثين بأسلوبٍ أنيق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونشرت كاردي بي سلسلة من المنشورات عبر حسابها على إنستغرام، احتفلت فيها بما وصفته بـ"عام يسوع".

وارتدت مغنية الراب فستانًا كستنائيًا شفافًا بفتحاتٍ تُكمل منحنيات جسدها وبطنها المنتفخ أثناء احتفالها بهذه المناسبة.

كما ارتدت كاردي بي أقراطًا قرمزية اللون وقلادةً متناسقة، بالإضافة إلى أساور فضية عدّة أثناء وقوفها في قصرها.

وكتبت كاردي بي: "شكراً جزيلاً للجميع على تهانيكم بعيد ميلادي! عادةً ما يضع الجميع قراراتهم للعام الجديد في الأول من كانون الثاني، لكنني وضعتُ قراري الليلة الماضية! أشعر أنني محظوظة، والأهم من ذلك كله، أنعم الله عليّ! لكن العام الـ33 هو عام يسوع، ويجب أن أقول إنني لم أشعر قط بمثل هذا الدفء والحماية من قِبل الرب. فهو لا ينفك يُذكرني بأنني مختارة وممسوحة، وهذه أفضل هدية يمكن أن أطلبها. شكراً لكم جميعاً على دعمكم ومحبتكم لي! أحبكم جميعاً!".

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Cardi B‎‏ (@‏‎iamcardib‎‏)‎‏





المصدر