برفقة جاستن ترودو... كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس

فنّ
2025-10-26 | 06:15
برفقة جاستن ترودو... كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس

شوهدت النجمة العالمية كيتي بيري برفقة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو ليلة السبت الماضي في باريس للاحتفال بعيدها الـ41.

وظهرت بيري  بفستان أحمر ضيق وهي تمسك بيد رئيس الوزراء الكندي السابق، البالغ من العمر 53 عامًا، خارج "كريزي هورس باريس".

وذكرت التقارير أن بيري وترودو شاهدا عرضًا غنائيًا في المكان الشهير، حيث استقبلهما المعجبون والمصورون.

ويأتي هذا الظهور لبيري وترودو بعد الشائعات التي أثارها الجمهور مؤخراً حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

المصدر
 

