إبنة بيونسيه تخطف الأنظار في حفل The Angel Ball... "صورة مصغرة لوالدتها"

فنّ
2025-10-28 | 07:32
مشاهدات عالية
0min
إبنة بيونسيه تخطف الأنظار في حفل The Angel Ball... "صورة مصغرة لوالدتها"

بدت بلو آيفي كارتر وكأنها الصورة المصغّرة لوالدتها النجمة العالمية بيونسيه نولز-كارتر، خلال حضورها متألّقة حفل The Angel Ball الذي أُقيم مساء الإثنين في قاعة شيبراني – وول ستريت في مانهاتن السفلى، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتألّقت الشابة البالغة من العمر 13 عامًا، ابنة بيونسيه وجاي-زي، بفستان وردي ومعطف مزيّن بالريش وحذاء بكعب صغير، خلال تجوّلها في الحفل الخيري الذي نفدت بطاقاته والمخصّص لدعم أبحاث سرطان الدم والغدد اللمفاوية.

وحضرت بلو آيفي المناسبة دعماً لجدّتها تينا نولز، التي تم تكريمها تقديرًا لـ"تأثيرها المميّز ومساهمتها في دعم مستقبل أبحاث السرطان".

بيونسيه، صاحبة ألبوم Cowboy Carter والبالغة 44 عامًا، شاركت صورة عبر إنستغرام وعلّقت قائلة: "مبروك ماما على جائزة الأعمال الخيرية في Angel Ball الليلة!".

فنّ

بيونسيه

الأنظار

Angel

Ball...

"صورة

مصغرة

لوالدتها"

