بعد الجدل والكدمات الغامضة... بريتني سبيرز تحذف حسابها على إنستغرام

فنّ
2025-11-03 | 06:36
بعد الجدل والكدمات الغامضة... بريتني سبيرز تحذف حسابها على إنستغرام

حذفت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز حسابها على إنستغرام بعد سلسلة من المنشورات الغريبة والمثيرة للجدل، أعقبتها مواجهة علنية مع طليقها كيفن فيدرلاين، ما أثار قلق جمهورها من جديد، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن حساب بريتني، البالغة من العمر 43 عامًا، اختفى مساء الأحد، إذ لم يعد متاحًا للعرض، وتظهر رسالة للمستخدمين تفيد بأن "الملف الشخصي قد أُزيل".

وجاء ذلك بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته منشورات النجمة، حيث شاركت مقاطع فيديو ترقص فيها بينما تظهر كدمات كبيرة على ذراعيها، إلى جانب تعليقات غامضة تتحدث فيها عن ولديها، جيدن جيمس (19 عامًا) وشون بريستون (20 عامًا).

كما ردّت سبيرز قبل أيام على اتهامات طليقها بأن منزلها في لوس أنجلوس "قذر"، عبر مقطع فيديو ظهرت فيه مرتدية مايوهًا صغيرًا وردي اللون وهي ترقص أمام المرآة، في مشهد وصفه المتابعون بأنه "مربك".

وفي الشهر الماضي، نشرت مقطعًا آخر من منزلها وهي ترتدي فستانًا زهريًا قصيرًا مرصّعًا بالأحجار وتكشف عن إصابة مؤلمة في ساقها، وقد بدا على ركبتها اليمنى ضماد أبيض، مؤكدة في منشور لاحق أنها تعاني من "تلف في الدماغ".

ويأتي اختفاؤها المفاجئ من إنستغرام وسط تصاعد المخاوف من أن حملة إنهاء وصايتها القانونية عام 2021 ربما كانت خطأً فادحًا، بعد تصريحات مثيرة لفيدرلاين (47 عامًا) عن "سلوكها الصادم".

وآخر منشور لها قبل حذف الحساب أظهرها تقف أمام مرآة طويلة مرتدية بدلة سباحة وردية داكنة مع جزمة سوداء طويلة، بينما ظهرت خلفها الدرجات الرخامية والبيانو الكبير وسط فوضى من الملابس المرمية على الأرض.

