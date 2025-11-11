الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استعدادًا لأضخم حفل ترفيهي في المنطقة... تركي آل الشيخ يعلن انطلاق مرحلة التسميات لجوائز “Joy Awards 2026”

فنّ
2025-11-11 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استعدادًا لأضخم حفل ترفيهي في المنطقة... تركي آل الشيخ يعلن انطلاق مرحلة التسميات لجوائز “Joy Awards 2026”
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استعدادًا لأضخم حفل ترفيهي في المنطقة... تركي آل الشيخ يعلن انطلاق مرحلة التسميات لجوائز “Joy Awards 2026”

أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مرحلة التسميات لحفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "Joy Awards 2026"، أحد أهم وأبرز الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة، والذي يُقام في شهر كانون الثاني المقبل، تحت مظلة "موسم الرياض"، وبالشراكة مع مجموعة MBC، التي ستتولى بثّه مباشرة عبر قنواتها الفضائية ومنصة "شاهد".
 
ويحتفي الحفل، التي تستضيفه العاصمة الرياض في منطقة "Anb أرينا"، بنجوم السينما والدراما والموسيقى والإخراج والرياضة والمؤثرين العرب ضمن فعالية تُعدّ الأضخم من نوعها في الشرق الأوسط.
 
وتبدأ مرحلة التسميات اليوم، حيث يمكن للجمهور تسمية النجوم والأعمال المفضلة لديهم عبر التطبيق المجاني JOY AWARDS، والمتوفر على App Store، وGoogle Play. وسيجري اختيار أربعة مرشحين حصلوا على أعلى نسب التسمية في كل فئة للانتقال إلى المرحلة التالية.
 
وأتيح للجمهور إمكانية إضافة أعمال أو أسماء جديدة في حال لم تكن مدرجة ضمن القائمة المقترحة، بشرط أن تكون الأعمال قد عُرضت خلال عام 2025، أو أن يكون النجوم قد حققوا إنجازات بارزة خلال العام ذاته، مما يعزز مشاركة الجمهور ويجعل عملية الترشيح أكثر شمولية ومرونة.
 
 

آخر الأخبار

فنّ

لأضخم

ترفيهي

المنطقة...

الشيخ

انطلاق

مرحلة

التسميات

لجوائز

Awards

2026”

LBCI التالي
بعد خسارتها 10 كلغ في شهر... انهيار فنانة شهيرة على المسرح وهذا وضعها الحالي (فيديو)
تحوّل مذهل لنجمة أميركية شهيرة... خسرت الكثير من الوزن وخطفت الأنظار بإطلالتها الجديدة! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-09-06

تركي آل الشيخ يعلن فوز "بيغ تايم كرييتف شوب" بأول جائزة لـ"إيمي" الرياضية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-05

تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..

LBCI
أخبار دولية
2025-10-05

تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025

LBCI
رياضة
2025-09-06

تركي آل الشيخ يعلن إقامة عدة نزالات ضمن التدريبات المفتوحة قبيل نزال كانيلو وكروفورد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:01

هيفاء وهبي تشارك متابعيها لحظات من كواليس تصوير فيديو كليب "احنا الشلة" (فيديو)

LBCI
فنّ
08:54

"المخدرات دمرّت حياتي"... ابنة مايكل جاكسون تعلن اصابتها بهذه الحالة الطبية!

LBCI
فنّ
07:51

بعد خسارتها 10 كلغ في شهر... انهيار فنانة شهيرة على المسرح وهذا وضعها الحالي (فيديو)

LBCI
فنّ
15:00

تحوّل مذهل لنجمة أميركية شهيرة... خسرت الكثير من الوزن وخطفت الأنظار بإطلالتها الجديدة! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-25

الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - اللقلوق

LBCI
أخبار لبنان
11:10

وزيرة البيئة تفقدت مواقع الحرائق: لتعزيز الدفاع المدني بالإمكانات المطلوبة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

سموتريتش: أمن إسرائيل لا يتحقق باتفاقات دبلوماسية أو من خلال التزامات وضمانات زائفة أو حكومات متغيرة

LBCI
حال الطقس
2025-11-09

إليكم حال الطقس في لبنان...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

LBCI
أخبار دولية
13:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

LBCI
أمن وقضاء
13:09

من بكاسين إلى عكار: غابات لبنان تحت النار

LBCI
أخبار لبنان
12:54

"الميدل ايست" إحتفلت بالذكرى 80 لتأسيسها... الحوت: نعلن إطلاق "فلاي بيروت" لمن يفضّل السفر بتكلفة أقل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:55

الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:33

موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

LBCI
أمن وقضاء
08:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More