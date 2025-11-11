استعدادًا لأضخم حفل ترفيهي في المنطقة... تركي آل الشيخ يعلن انطلاق مرحلة التسميات لجوائز “Joy Awards 2026”

أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مرحلة التسميات لحفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "Joy Awards 2026"، أحد أهم وأبرز الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة، والذي يُقام في شهر كانون الثاني المقبل، تحت مظلة "موسم الرياض"، وبالشراكة مع مجموعة MBC، التي ستتولى بثّه مباشرة عبر قنواتها الفضائية ومنصة "شاهد".

ويحتفي الحفل، التي تستضيفه العاصمة الرياض في منطقة "Anb أرينا"، بنجوم السينما والدراما والموسيقى والإخراج والرياضة والمؤثرين العرب ضمن فعالية تُعدّ الأضخم من نوعها في الشرق الأوسط.

وتبدأ مرحلة التسميات اليوم، حيث يمكن للجمهور تسمية النجوم والأعمال المفضلة لديهم عبر التطبيق المجاني JOY AWARDS، والمتوفر على App Store، وGoogle Play. وسيجري اختيار أربعة مرشحين حصلوا على أعلى نسب التسمية في كل فئة للانتقال إلى المرحلة التالية.

وأتيح للجمهور إمكانية إضافة أعمال أو أسماء جديدة في حال لم تكن مدرجة ضمن القائمة المقترحة، بشرط أن تكون الأعمال قد عُرضت خلال عام 2025، أو أن يكون النجوم قد حققوا إنجازات بارزة خلال العام ذاته، مما يعزز مشاركة الجمهور ويجعل عملية الترشيح أكثر شمولية ومرونة.