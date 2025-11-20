"فكّه يبدو متناسقًا من جديد"... ظهور زاك إيفرون يشعل الإنترنت والجمهور مبهور بملامحه "الطبيعية" (صور)

ورغم الدرجة المتدنية، نجح ديلان في حجز مكانه في نهائي الأسبوع المقبل بفضل تصويت الجمهور.وفي مفاجأة صادمة، تم استبعاد نجمة The Secret Lives of Mormon Wives، ويتني ليفيت (32 عامًا)، رغم حصولها على تقييمات شبه كاملة، ليبقى في المنافسة كلٌّ من ديلان، وجوردان تشايلز، وروبرت إروين، وأليكس إيرل، وإلين هندريكس، للفوز بكأس Len Goodman Mirrorball.لكن كل دراما الحلبة تراجعت إلى الخلف، بعدما تحوّل اهتمام الإنترنت بالكامل إلى زاك إيفرون الجالس بين الجمهور.