بعد شائعات ارتباطهما... صورة لشيراز وحسام حبيب تشعل مواقع التواصل!

نشرت المطربة اللبنانية شيراز عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة تجمعها بالمطرب المصري حسام حبيب، في أول ظهور لهما معًا عقب تداول أنباء عن ارتباطهما، وذلك بعد انفصال حبيب الأخير عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.



وكانت شيراز قد كشفت في وقت سابق عن وجود مشاريع فنية عدة مشتركة تجمعها بحسام حبيب من دون الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا علاقة لها بأي خلافات أو أزمات ارتبطت بواقعة انفصال حبيب عن شيرين.



كما أعلنت شيراز مؤخرًا عن تعاونها مع شركة ماستركارد العالمية، لتصبح أول فنانة عربية تتعاون مع العلامة في عمل فني.