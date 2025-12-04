الأخبار
تورّط في تزويده بـ"الكيتامين"... سجن طبيب الممثل ماثيو بيري 30 شهرا!

فنّ
2025-12-04 | 03:45
تورّط في تزويده بـ"الكيتامين"... سجن طبيب الممثل ماثيو بيري 30 شهرا!

حُكم  على الطبيب الذي غذى إدمان نجم مسلسل "فريندز" التلفزيوني ماثيو بيري الذي توفي بسبب جرعة زائدة من الكيتامين في تشرين الأول 2023، بالسجن 30 شهرا.

والطبيب سلفادور بلاسينسيا هو أحد الأشخاص الرئيسيين المسؤولين عن وفاة بيري والتي يحاكم خمسة أشخاص في إطارها.

ولم يزود بلاسينسيا بيري مادة الكيتامين، لكنه اعترف بأنه باعه حوالى عشرين عبوة من هذا المخدر الخاضع لرقابة شديدة، في الأسابيع التي سبقت وفاته.

وكان يواجه عقوبة تصل إلى 40 عاما في السجن وقد تعهد التخلي طواعية عن ممارسة الطب.

وفي بيان مكتوب قُدّم للمحكمة، قالت والدة الممثل سوزان بيري وزوجها كيث موريسون، إن الطبيب فشل في تأدية واجبه.

وأضاف البيان أن "تعافي ماثيو كان يتوقف على قولك لا".

ومن جهتهم، قال محامو الطبيب في بيان "هو ليس شخصا سيئا. هو شخص ارتكب أخطاء جسيمة في قراراته الطبية المتعلقة بالاستخدام غير المصرح به للكيتامين".

المصدر: فرانس برس
 

Learn More