جينيفر أنيستون تستعد لقضاء عطلة الميلاد مع حبيبها الجديد... وهذه هويته (صور)

أفادت مجلة "بيبول" أن النجمة العالمية جينيفر أنيستون (56 عاما) تستعد لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة مع جيم كورتيس (50 عاما)، وفق ما كشفه مصدر مقرّب.

وأوضح المصدر أن أنيستون تعشق هذه الفترة من العام، وتلتزم سنويًا باقتناء شجرة عيد ميلاد حقيقية وتزيين منزلها بالكامل لإضفاء أجواء دافئة واحتفالية.

وأضاف: "جين تحب الاستضافة، وعادةً ما تقيم أفضل حفلات الأعياد طوال شهر كانون الأول".

لكن خطط الفنانة هذا العام تبدو مختلفة؛ إذ قررت أن تخصّص الوقت للاسترخاء والاستمتاع مع الأشخاص الأقرب إلى قلبها.

وتابع المصدر: "العطلات هي الفترة التي تُبطئ فيها جين إيقاع العمل وتستمتع حقًا بوقتها في المنزل ومع من تحب. وهي سعيدة جدًا بقضاء هذه الفترة مع جيم".