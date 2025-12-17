الأخبار
قضية وفاة ماثيو بيري تابع: الإقامة الجبرية لطبيب زوّده بالكيتامين قبل رحيله وهذه التفاصيل
فنّ
2025-12-17 | 06:59
قضية وفاة ماثيو بيري تابع: الإقامة الجبرية لطبيب زوّده بالكيتامين قبل رحيله وهذه التفاصيل
حكمت محكمة في كاليفورنيا الثلاثاء على طبيب من لوس أنجلوس زوّد الممثل ماثيو بيري نجم مسلسل "فريندز" مادة الكيتامين في الأشهر التي سبقت وفاته عام 2023، بالإقامة الجبرية لمدة ثمانية أشهر.
وأقرّ مارك تشافيز بتورطه في مساعدة الممثل الذي جسّد شخصية تشاندلر في المسلسل الشهير، على الحصول على الكيتامين بشكل غير قانوني. وحُكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة ثمانية أشهر و300 ساعة من الخدمة المجتمعية.
وتشافيز هو واحد من خمسة مشتبه بهم متورطين في وفاة الممثل، وفقا للقضاء الأميركي.
وصدمت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في تشرين الأول 2023، محبي مسلسل "فريندز"، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليوود.
وكان الممثل تحدث علنا عن مشكلاته مع الإدمان، وهو دأب على تناول الكيتامين تحت إشراف متخصصين كجزء من جلسات علاج الاكتئاب. لكن استخدام هذا المخدّر القانوني يُحوَّر أحيانا لأغراض التحفيز أو الترفيه، وقد وقع الممثل مجددا في دوامة الإدمان في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفدرالي.
ودفعت هذه الانتكاسة بالممثل إلى الوقوع فريسة لأطباء "عديمي الضمير"، بحسب السلطات.
ويشتبه في أن الطبيب الرئيسي الملاحق في القضية سلفادور بلاسينسيا أدّى دورا أساسيا في وفاته، مع أنه لم يُزوّد الممثل الكيتامين الذي قتله.
وأظهر التحقيق أنه تولى تنظيم "استغلال" الممثل.
ووقع المحققون على رسالة نصية كتبها بلاسينسيا في أيلول 2023، جاء فيها "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه".
وسبق للسلطات أن أوضحت أن عبوات الكيتامين لم تكن تكلّف الأطباء سوى 12 دولارا، كانوا يبيعونها للممثل بمبلغ "2000 دولار".
وحُكم على بلاسينسيا بالسجن 30 شهرا في وقت سابق من الشهر الجاري.
ومنع الطبيبان من ممارسة المهنة.
