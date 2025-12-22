الأخبار
قضى انتحارا... ممثل أميركي يرحل عن 46 عاما

فنّ
2025-12-22 | 05:21
مشاهدات عالية
قضى انتحارا... ممثل أميركي يرحل عن 46 عاما
قضى انتحارا... ممثل أميركي يرحل عن 46 عاما

توفي الممثل الأميركي جيمس رانسون المعروف بتأدية دور تاجر المخدرات زيغي سوبوتكا في مسلسل "ذي واير"، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد، فيما أوضح مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس أنّه قضى انتحارا.

وُلد رانسون (46 عاما) الذي اشتهر بأدائه شخصيات ذات ماضٍ مضطرب، في بالتيمور بولاية ماريلاند، وهي المدينة حيث تدور أحداث "ذي واير" المتمحور على عناصر في الشرطة يحققون مع تجار مخدرات.

وأدّى رانسون على مدى 12 حلقة من الموسم الثاني للمسلسل، دور عامل في أحد المرافئ يصبح تاجر مخدرات.

وإلى جانب أعماله التلفزيونية، شارك رانسون في أفلام عدة.

ويعود آخر ظهور له على الشاشة هذا العام إلى مسلسل "بوكر فيس" على منصة بيكوك وإلى فيلم "بلاك فون 2".
 






فنّ

انتحارا...

أميركي

