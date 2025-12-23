الأخبار
المغني الأميركي باري مانيلو يعلن إصابته بسرطان الرئة... وهذا ما كشفه عن حالته: "إنه الحظ"
2025-12-23
المغني الأميركي باري مانيلو يعلن إصابته بسرطان الرئة... وهذا ما كشفه عن حالته: "إنه الحظ"
أعلن المغني وكاتب الأغاني الأميركي باري مانيلو الإثنين، أنّه تمّ تشخيص إصابته بسرطان الرئة، مشيرا إلى أنّه سيخضع لعلاج جراحي.
وقال مانيلو (82 عاما) الفائز بجائزة غرامي في منشور على تطبيق إنستغرام إنّ التصوير بالرنين المغنطيسي الذي أُجري له بعد معاناته طويلا من التهاب الشعب الهوائية "كشف بقعة سرطانية على رئتي اليسرى يجب إزالتها".
وعزا كشف إصابته مبكرا الى "الحظ" وكفاءة الطبيب المعالج.
وأوضح مانيلو أنّه سيخضع لعملية جراحية لإزالة المرض، ما أدى إلى إلغاء عروض مقررة في كانون الأول وكانون الثاني.
وقال إنّ "الأطباء لا يعتقدون أن المرض تفشى، وأنا أخضع لاختبارات لتأكيد تشخيصهم".
وأشار إلى أنّه "لن يكون هناك علاج كيميائي. لا علاج إشعاعي. فقط حساء دجاج، وإعادة مشاهدة حلقات مسلسل +أحب لوسي+".
وقال مغني السوفت روك المعروف بسلسلة أغاني ناجحة في السبعينيات من بينها "كوباكابانا"، إنّه يعتزم استئناف العروض بحلول منتصف شباط 2026.
وأضاف "أَعُدّ الأيام حتى أعود إلى بيتي الثاني... في وستغيت لاس فيغاس، من أجل حفلاتنا التي ستُقام لمناسبة عيد الحب في 12-13-14 شباط".
Learn More