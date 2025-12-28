"أيقونة السينما الفرنسية"... وفاة النجمة الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاماً

توفيت النجمة الفرنسية بريجيت باردو اليوم الأحد عن عمر 91 عاماً، وذلك بحسب بيان صادر عن المؤسسة التي تحمل اسمها.



وجاء في البيان: "تعلن مؤسَسة بريجيت باردو ببالغ الحزن والأسى وفاة مؤسِسَتها ورئيستها بريجيت باردو، الممثلة والمغنية العالمية الشهيرة التي اختارت التخلي عن مسيرتها الفنية المرموقة لتكريس حياتها وجهودها لرعاية الحيوان ودعم مؤسستها".



ووُلدت بريجيت باردو في 28 أيلول من العام 1934 في باريس، واشتهرت عالمياً حيث لمع اسمها في مجال الموضة والجمال بسبب شعرها الأشقر الذي جذب أنظار الملايين حول العالم.



وشاركت بريجيت باردو في العديد من الأفلام أبرزها فيلم "And God Created Woman" الذي كان السبب في شهرتها عالمياً.



