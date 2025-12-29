الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
2
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
2
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كيت وينسلت تكشف سراً شخصياً لأول مرة: تجاربي العاطفية الأولى كانت مع فتيات... وهذه التفاصيل
فنّ
2025-12-29 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كيت وينسلت تكشف سراً شخصياً لأول مرة: تجاربي العاطفية الأولى كانت مع فتيات... وهذه التفاصيل
كشفت النجمة العالمية كيت وينسلت عن جانب شخصي غير مسبوق من حياتها، مؤكدة أن بعض تجاربها العاطفية الأولى خلال مرحلة المراهقة كانت مع فتيات، في اعتراف نادر وصريح أثار تفاعلاً واسعاً، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وجاءت تصريحات وينسلت، الحائزة جائزة الأوسكار، خلال ظهورها في بودكاست Team Deakins، حيث استرجعت تجربتها في فيلم Heavenly Creatures الصادر عام 1994، والذي شكّل انطلاقتها السينمائية الكبرى تحت إدارة المخرج بيتر جاكسون.
الفيلم، الذي شاركت فيه إلى جانب ميلاني لينسكي، يروي قصة صداقة مكثفة بين مراهقتين تتحول إلى علاقة هوس خطيرة. وعندما سُئلت عن مدى تقاطع شخصيتها مع دور "جولييت"، فاجأت وينسلت الجمهور باعتراف شخصي قائلة: "سأشارك أمراً لم أشاركه من قبل. بعض تجاربي الحميمة الأولى عندما كنت مراهقة كانت في الواقع مع فتيات. قبّلت فتيات كما قبّلت فتياناً، لكنني لم أكن ناضجة أو محددة في أي اتجاه".
وأوضحت وينسلت (50 عاماً) أن تلك التجارب ساعدتها على فهم العمق العاطفي للعلاقة التي شكّلَت محور الفيلم، مضيفة: "كنت فضولية في تلك المرحلة من حياتي، وكان هناك شيء في الارتباط العاطفي القوي بين المرأتين فهمته بعمق. انجذبت فوراً إلى ذلك العالم، رغم أنه تحوّل لاحقاً إلى علاقة مدمّرة مليئة بالهشاشة وانعدام الأمان".
وأكدت الممثلة أنها، رغم صغر سنها آنذاك، لم تكن قادرة على استيعاب الجوانب النفسية المعقّدة للقصة بالكامل، لكنها شعرت بقوة الروابط التي تتشكّل خلال مرحلة المراهقة، حين يكون الإنسان أكثر عرضة للتأثر والانجراف العاطفي.
ويُذكر أن Heavenly Creatures كان أول دور سينمائي كبير في مسيرة وينسلت، التي أشارت إلى أنها "لم تكن قد أمسكت نصاً سينمائياً من قبل" عند تقدّمها لاختبار الأداء. كما شكّل الفيلم نقطة تحوّل مهمة في مسيرة المخرج بيتر جاكسون، الذي انتقل من أفلام الرعب إلى الدراما.
وبعد نجاح الفيلم، واصلت وينسلت صعودها السريع في هوليوود، فشاركت في أعمال بارزة مثل Sense and Sensibility وHamlet، قبل أن تحقق شهرة عالمية واسعة مع فيلم Titanic عام 1997.
وعلى مرّ السنوات، عُرفت وينسلت بدعمها لقضايا مجتمع LGBTQ+ في صناعة السينما، وسعيها إلى كسر الصور النمطية والدفاع عن الممثلين الذين يخشون الإفصاح عن ميولهم الجنسية. وفي مقابلة سابقة عام 2021، كشفت أن عدداً من الممثلين يعيشون في خوف دائم من تأثير كشف هويتهم على مسيرتهم المهنية.
فنّ
وينسلت
شخصياً
تجاربي
العاطفية
الأولى
فتيات...
التفاصيل
التالي
معايدة "نارية"... بريتني سبيرز تهاجم عائلتها برسالة لاذعة بعد عيد الميلاد
بعد قرار منعها من الغناء في مصر... القضاء المصري يُنصف هيفاء وهبي!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-12-04
"غودباي جون"... كيت وينسلت تتعاون مع ابنها في تجربتها الإخراجية الأولى
فنّ
2025-12-04
"غودباي جون"... كيت وينسلت تتعاون مع ابنها في تجربتها الإخراجية الأولى
0
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
0
فنّ
2025-10-17
"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)
فنّ
2025-10-17
"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)
0
صحة وتغذية
2025-11-20
دراسة صادمة: أجهزة الـ Vape أكثر تلوّثًا بـ3000 مرة من مقعد المرحاض وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-11-20
دراسة صادمة: أجهزة الـ Vape أكثر تلوّثًا بـ3000 مرة من مقعد المرحاض وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:30
كيم كارداشيان وطليقها كانييه ويست يمضيان عيد الميلاد معا... فهل عادت المياه إلى مجاريها؟
فنّ
14:30
كيم كارداشيان وطليقها كانييه ويست يمضيان عيد الميلاد معا... فهل عادت المياه إلى مجاريها؟
0
فنّ
12:25
هيفاء وهبي تصدر ألبوم "ميجا هيفا" بجزئه الثاني... ست أغنيات جديدة تبصر النور وهذه التفاصيل
فنّ
12:25
هيفاء وهبي تصدر ألبوم "ميجا هيفا" بجزئه الثاني... ست أغنيات جديدة تبصر النور وهذه التفاصيل
0
فنّ
08:09
للمرة الأولى... إنريكي إغليسياس وآنا كورنيكوفا يكشفان صورة أطفالهما الأربعة
فنّ
08:09
للمرة الأولى... إنريكي إغليسياس وآنا كورنيكوفا يكشفان صورة أطفالهما الأربعة
0
فنّ
07:16
معايدة "نارية"... بريتني سبيرز تهاجم عائلتها برسالة لاذعة بعد عيد الميلاد
فنّ
07:16
معايدة "نارية"... بريتني سبيرز تهاجم عائلتها برسالة لاذعة بعد عيد الميلاد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-22
قائد الجيش وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش
أخبار لبنان
2025-11-22
قائد الجيش وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-28
الممثلة الجديدة لمفوضية اللاجئين في لبنان تتحدث عن النازحين السوريين وعودة آمنة
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-28
الممثلة الجديدة لمفوضية اللاجئين في لبنان تتحدث عن النازحين السوريين وعودة آمنة
0
خبر عاجل
13:36
ترامب: سأدعم هجوما سريعا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
خبر عاجل
13:36
ترامب: سأدعم هجوما سريعا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
0
خبر عاجل
10:36
الرئيس نواف سلام: مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية
خبر عاجل
10:36
الرئيس نواف سلام: مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
0
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سرّ اللقاءات من أجل لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سرّ اللقاءات من أجل لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:47
أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
03:47
أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة
2
أخبار لبنان
04:23
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
أخبار لبنان
04:23
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
3
أخبار لبنان
07:12
احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ
أخبار لبنان
07:12
احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ
4
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
5
اقتصاد
09:51
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
اقتصاد
09:51
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
6
أخبار لبنان
09:25
قائد الجيش استقبل السفير الإيراني
أخبار لبنان
09:25
قائد الجيش استقبل السفير الإيراني
7
اقتصاد
10:58
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
اقتصاد
10:58
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
8
أخبار دولية
11:10
إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
أخبار دولية
11:10
إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More