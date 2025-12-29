كيت وينسلت تكشف سراً شخصياً لأول مرة: تجاربي العاطفية الأولى كانت مع فتيات... وهذه التفاصيل

ويُذكر أن Heavenly Creatures كان أول دور سينمائي كبير في مسيرة وينسلت، التي أشارت إلى أنها "لم تكن قد أمسكت نصاً سينمائياً من قبل" عند تقدّمها لاختبار الأداء. كما شكّل الفيلم نقطة تحوّل مهمة في مسيرة المخرج بيتر جاكسون، الذي انتقل من أفلام الرعب إلى الدراما.وبعد نجاح الفيلم، واصلت وينسلت صعودها السريع في هوليوود، فشاركت في أعمال بارزة مثل Sense and Sensibility وHamlet، قبل أن تحقق شهرة عالمية واسعة مع فيلم Titanic عام 1997.وعلى مرّ السنوات، عُرفت وينسلت بدعمها لقضايا مجتمع LGBTQ+ في صناعة السينما، وسعيها إلى كسر الصور النمطية والدفاع عن الممثلين الذين يخشون الإفصاح عن ميولهم الجنسية. وفي مقابلة سابقة عام 2021، كشفت أن عدداً من الممثلين يعيشون في خوف دائم من تأثير كشف هويتهم على مسيرتهم المهنية.