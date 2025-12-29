هيفاء وهبي تصدر ألبوم "ميجا هيفا" بجزئه الثاني... ست أغنيات جديدة تبصر النور وهذه التفاصيل

أصدرت النجمة هيفاء وهبي الجزء الثاني من ألبوم "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب وعلى المنصّات الموسيقيّة الرقميّة. ويضمّ الألبوم 6 أغنيات جديدة، وهي: غلّطني في إحساسي، بس بس، بتحبّك فعلاً، أزمة نفسيّة، مراية الحبّ، بدّنا نروق.



وتتعاون هيفاء وهبي في ألبوم "ميجا هيفا 2" مع نخبة من صنّاع الموسيقى عربياً، وهم: سليمان دميان، جمال ياسين، عزيز الشافعي، تميم، ديك بيتهام، تامر حسين، اسلام زكي، احمد الموجي، عمر المصري، سامر ابو طالب، عمر الخضري، أحمد المالكي، أمين نبيل، رامي شلهوب، نادر عبدالله، و مدين.



وكانت هيفاء قد شوّقت جمهورها خلال الأيام الماضية لإصدار الجزء الثاني من الألبوم، من خلال طرح البوستر الرسمي، إلى جانب مجموعة من الستوريات عبر حساباتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل حماس المتابعين الذين تداولوا هاشتاغ #MegaHaifa2 بكثافة، ليتصدّر الترند في عدد من الدول العربيّة.