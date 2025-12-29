كيم كارداشيان وطليقها كانييه ويست يمضيان عيد الميلاد معا... فهل عادت المياه إلى مجاريها؟

أفادت تقارير إعلامية بأن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها السابق كانييه ويست أمضيا عيد الميلاد 2025 معًا، وذلك من أجل أطفالهما الأربعة.

وبحسب ما نقله موقع TMZ، فإن كارداشيان وطليقها كانا "ودودين في تعاملهما" خلال فترة الأعياد، ويحرصان على تربية أطفالهما بشكل مشترك وبأجواء هادئة، وهم: نورث (12 عامًا)، سانت (10 أعوام)، شيكاغو (7 أعوام)، وبسالم (6 أعوام).

وأشار التقرير إلى أن ويست، البالغ من العمر 48 عامًا، "يعمل بجد على تطوير نفسه"، وقد أمضى وقتًا طويلًا في مراجعة سلوكياته المثيرة للجدل في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك ظهوره مع بيانكا وإشادته بأدولف هتلر وهجومه عبر الإنترنت على توأم النجمين جاي-زي وبيونسيه.