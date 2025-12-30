الأخبار
"أريد حق الاختيار"... ممثلة أربعينية أجنبية تطالب بالموت بمساعدة طبية
فنّ
2025-12-30 | 05:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"أريد حق الاختيار"... ممثلة أربعينية أجنبية تطالب بالموت بمساعدة طبية
أثارت قضية ممثلة وكوميدية كندية جدلاً واسعاً في كندا بعد إعلانها مقاضاة الحكومة للمطالبة بحقها في الموت بمساعدة طبية، بسبب معاناة طويلة مع أمراض نفسية تقول إنها لم تتمكن من التغلب عليها رغم سنوات من العلاج.
وتم تشخيص كلير بروسو (48 عاماً) بالاكتئاب الهوسي (الاضطراب ثنائي القطب) وهي في الرابعة عشرة من عمرها، بعد فترة من السلوكيات الخطرة شملت تعاطي المخدرات والكحول والعلاقات الجنسية.
ولاحقاً، شُخّصت بروسو أيضاً بالقلق المزمن، والأفكار الانتحارية المستمرة، واضطرابات الأكل، واضطراب الشخصية، واضطراب تعاطي المواد، واضطراب ما بعد الصدمة، إضافة إلى عدد من الحالات النفسية الأخرى. وكشفت في رسالة مفتوحة نشرتها على منصتها في "سابستاك" في وقت سابق من هذا العام أنها حاولت الانتحار مرات لا تُحصى، وخضعت لعلاج على يد أطباء نفسيين ومعالجين في مختلف أنحاء أميركا الشمالية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، جرّبت بروسو عشرات الأدوية والعلاجات، بما في ذلك جلسات علاج نفسي وتجارب بإشراف طبي، من دون أن تحقق تحسناً دائماً في حالتها.
وبحسب تقارير إعلامية كندية، قررت بروسو عام 2021 التقدّم بطلب للاستفادة من برنامج المساعدة الطبية على الموت (MAiD)، لكنها اصطدمت بالقانون الكندي الذي لا يجيز هذا الإجراء للمرضى الذين تقتصر معاناتهم على أمراض نفسية فقط. وكان من المفترض رفع هذا الاستثناء عام 2023، إلا أن تطبيق القرار أُجّل أكثر من مرة، ومن المتوقع ألا يدخل حيّز التنفيذ قبل عام 2027.
وفي خطوة تصعيدية، رفعت بروسو دعوى أمام المحكمة العليا في أونتاريو، معتبرة أن القوانين الحالية تمييزية وتنتهك حقها في تقرير مصيرها، مطالبة بـ"الحقوق نفسها الممنوحة للمرضى المصابين بأمراض جسدية مستعصية".
وبعيداً عن معاناتها الصحية، عُرفت بروسو بمسيرة فنية ناجحة، إذ درست التمثيل في كندا والولايات المتحدة، وشاركت في أعمال مسرحية وسينمائية وبرامج تلفزيونية، وحققت دخلاً ثابتاً في مجال فني يعاني فيه كثيرون من عدم الاستقرار. إلا أنها أكدت أن نجاحها المهني لم يمنع تدهور حالتها النفسية وعودتها المتكررة إلى محاولات إيذاء النفس.
وقد عمّقت القضية الانقسام داخل الأوساط الطبية نفسها، إذ يرى بعض الأطباء النفسيين أن خيار MAiD قد يكون "معقولاً" في حالات نادرة، بينما يؤكد آخرون أن بروسو لا تزال قابلة للعلاج وأن إنهاء الحياة ليس الحل الوحيد.
فنّ
الاختيار"...
ممثلة
أربعينية
أجنبية
تطالب
بالموت
بمساعدة
