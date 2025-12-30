الأخبار
بعد انفصالها عن كريس مارتن… داكوتا جونسون مع موسيقي أصغر سناً في عشاء يثير التساؤلات (صور)
فنّ
2025-12-30
مشاهدات عالية
بعد انفصالها عن كريس مارتن… داكوتا جونسون مع موسيقي أصغر سناً في عشاء يثير التساؤلات (صور)
أشعلت النجمة الأميركية داكوتا جونسون شائعات ارتباط عاطفي جديد، بعدما شوهدت برفقة موسيقي أصغر سناً خلال عشاء هادئ جمعهما في فترة الأعياد، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب صور حصل عليها موقع
TMZ
، ظهرت جونسون (36 عاماً) — التي انفصلت عن نجم فرقة كولدبلاي كريس مارتن في حزيران الماضي بعد علاقة استمرت ثماني سنوات — وهي تتناول العشاء مع المغني Role Model.
ويُعرف المغني، واسمه الحقيقي تاكر بيلزبري (28 عاماً)، بعلاقته السابقة مع صانعة المحتوى الشهيرة إيما تشامبرلين، والتي انتهت عام 2023.
وأظهرت الصور جونسون وبيلزبري جالسين جنباً إلى جنب في مطعم مكتظ، يتبادلان الحديث مع أصدقاء جلسوا قبالتهما. ونقل موقع TMZ عن مصادر أن الثنائي بدا منسجماً وقريباً من بعضهما خلال اللقاء، الذي يُرجّح أنه حصل قبل عيد الميلاد بقليل.
وفي إحدى اللقطات، ظهرت بطلة فيلم Fifty Shades of Grey وهي ترتشف كوكتيلها، بينما شارك الموسيقي الشاب في الحديث على الطاولة وسط أجواء ودّية.
كما ورد بلاغ إلى موقع الشائعات DeuxMoi، نُشر عبر إنستغرام في 19 كانون الأول، أفاد بأن جونسون وبيلزبري شوهدَا أيضاً في حانة كوكتيل تُدعى Vandell في لوس أنجلوس. ورغم أن المصدر المجهول أشار إلى صعوبة تحديد طبيعة العلاقة بينهما، إلا أنه لفت إلى أن "كلاهما يبدوان جميلين للغاية في الواقع".
وتأتي هذه المشاهدات لتغذّي التكهنات حول بداية علاقة جديدة في حياة داكوتا جونسون، من دون أي تأكيد رسمي من الطرفين حتى الآن.
فنّ
انفصالها
مارتن…
داكوتا
جونسون
موسيقي
التساؤلات
(صور)
من هوليوود إلى باريس… جورج كلوني وعائلته ينالون الجنسية الفرنسية
السابق
