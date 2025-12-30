بعد انفصالها عن كريس مارتن… داكوتا جونسون مع موسيقي أصغر سناً في عشاء يثير التساؤلات (صور)

ويُعرف المغني، واسمه الحقيقي تاكر بيلزبري (28 عاماً)، بعلاقته السابقة مع صانعة المحتوى الشهيرة إيما تشامبرلين، والتي انتهت عام 2023.وأظهرت الصور جونسون وبيلزبري جالسين جنباً إلى جنب في مطعم مكتظ، يتبادلان الحديث مع أصدقاء جلسوا قبالتهما. ونقل موقع TMZ عن مصادر أن الثنائي بدا منسجماً وقريباً من بعضهما خلال اللقاء، الذي يُرجّح أنه حصل قبل عيد الميلاد بقليل.

وفي إحدى اللقطات، ظهرت بطلة فيلم Fifty Shades of Grey وهي ترتشف كوكتيلها، بينما شارك الموسيقي الشاب في الحديث على الطاولة وسط أجواء ودّية.كما ورد بلاغ إلى موقع الشائعات DeuxMoi، نُشر عبر إنستغرام في 19 كانون الأول، أفاد بأن جونسون وبيلزبري شوهدَا أيضاً في حانة كوكتيل تُدعى Vandell في لوس أنجلوس. ورغم أن المصدر المجهول أشار إلى صعوبة تحديد طبيعة العلاقة بينهما، إلا أنه لفت إلى أن "كلاهما يبدوان جميلين للغاية في الواقع".وتأتي هذه المشاهدات لتغذّي التكهنات حول بداية علاقة جديدة في حياة داكوتا جونسون، من دون أي تأكيد رسمي من الطرفين حتى الآن.