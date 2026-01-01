خلل تقني يثير الجدل… وائل جسار غاضب في حفل رأس السنة ببغداد (فيديو)

أثار الفنان اللبناني وائل جسار جدلًا واسعًا خلال حفله ليلة رأس السنة 2026 على مسرح مجمع نخيل بغداد، بعدما عبّر علنًا عن استيائه من رداءة الصوت والخلل التقني الذي رافق الحفل.

وخلال السهرة، وجّه جسار ملاحظات مباشرة إلى الجهة المنظمة، معتبرًا أن مستوى الصوت لا يليق بحفل جماهيري وعلى مسرح كبير، مشددًا على أن الجمهور حضر ليستمع إلى الغناء لا لمجرد الرقص.

في المقابل، قوبلت ملاحظاته بتصفيق من الحاضرين، ما دفعه إلى توضيح أن انفعاله نابع من حرصه على إسعاد جمهوره.

إلا أن الحفل لم يخلُ من الانتقادات، إذ لم يقدّم جسار سوى سبع أغانٍ ولم تتجاوز مدة غنائه نحو 40 دقيقة، ما زاد من استياء بعض الحاضرين، خصوصًا مع ارتفاع أسعار البطاقات مقارنة بما قُدّم فنيًا.