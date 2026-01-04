الأخبار
تفاصيل جديدة قبل وفاتها… توقيف ابنة نجم هوليوودي بتهمة العنف الأسري

فنّ
2026-01-04 | 05:38
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالنجم الهوليوودي تومي لي جونز، إذ تبيّن أن ابنته فيكتوريا جونز كانت قد أوقِفت في شهر حزيران الماضي، أي قبل ستة أشهر من وفاتها، على خلفية حادثة عنف أسري.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلامية أميركية، فقد اندلع خلاف حاد بين فيكتوريا وزوجها نافيك سيخاس بسبب استمرار تعاطيها المخدرات والكحول، تطوّر إلى قيامها بصفعه مرتين على وجهه. وعلى إثر ذلك، وُجّهت إليها تهمة الاعتداء الأسري من جنحة بسيطة، إضافة إلى ادعاءات تتعلق بإساءة معاملة شخص مسنّ.

وأفادت التقارير بأن هذه القضية، إلى جانب قضية أخرى تتعلق بحيازة مخدرات تعود إلى نيسان 2025، كانت لا تزال قيد النظر أمام القضاء وقت وفاتها، وكان من المقرر أن تمثل فيكتوريا أمام المحكمة في 20 كانون الثاني المقبل.

من جهته، لم يصدر زوجها أي تعليق فوري.

وعُثر على جثمان فيكتوريا جونز صباح الخميس في الطابق الرابع عشر من فندق فيرمونت في مدينة سان فرانسيسكو. وقد بلغت من العمر 34 عامًا عند وفاتها.

