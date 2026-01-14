الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتهامات صادمة تطال خوليو إغليسياس… موظفتان سابقتان تقاضيانه بالتحرّش والاتجار بالبشر

فنّ
2026-01-14 | 12:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتهامات صادمة تطال خوليو إغليسياس… موظفتان سابقتان تقاضيانه بالتحرّش والاتجار بالبشر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اتهامات صادمة تطال خوليو إغليسياس… موظفتان سابقتان تقاضيانه بالتحرّش والاتجار بالبشر

تقدّمت موظفتان سابقتان بشكوى قانونية ضد النجم الإسباني خوليو إغليسياس، تتضمّن اتهامات بالتحرّش الجنسي والاتجار بالبشر والعمل القسري، بدعم من ويمنز لينك ومنظمة العفو الدولية.

وأفادت المنظمتان، في بيانين منفصلين متقاربين في المضمون، بأن السيدتين، اللتين استُخدم لهما الاسمان المستعاران "لورا" و"ريبيكا تعرّضتا، وفق روايتهما، لأشكال متعدّدة من الإساءة الجنسية والنفسية والجسدية والاقتصادية، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى تشرين الأول 2021.

وأضافتا "في 5 كانون الثاني، أُبلِغَت النيابة العامة (الإسبانية) بوقائع قد تشكل جريمة اتجار بالبشر بغرض فرض العمل القسري والعبودية، واعتداءات على الحرية والسلامة الجنسية مثل التحرش الجنسي، إضافة إلى جريمة الضرب والتسبب بجروح وانتهاكات لحقوق العمل".

ونقل بيان "ويمنز لينك وورلدوايد" ومنظمة العفو الدولية عن المدعية ريبيكا أنها تحدثت علنا وتقدمت بدعوى على المغني الثمانيني للحصول على "العدالة" ولتكون مثالا لموظفات المغني الأخريات.

وتابعت "أريد أن أقول لهن أن يكنّ قويات وأن يتحدثن ويتذكّرن أنه ليس شخصا لا يُقهَر".

وأكدت المرأتان في تحقيق استقصائي عرضته الثلاثاء محطة "يونيفيجن" التلفزيونية الأميركية وصحيفة "إل دياريو" الإسبانية أنهما كانتا ضحيتين لاعتداءات جنسية وتحرش جنسي من المغني الشهير في دارتيه بجمهورية الدومينيكان وجزر البهاماس، خلال عملهما لديه كمدبرة منزل ومعالجة فيزيائية سابقة.

وروت إحداهما أيضا وقائع يمكن تصنيفها اغتصابا، وأكدت أن المغني كان يفرض على موظفيه عدم مغادرة مقر إقامته لأيام، وكانت شروط العمل لديه مهينة.

ولم يرد خوليو إغليسياس على محاولات "يونيفيجن" و"إل دياريو" مرارا الحصول على تعليق منه، بحسب ما أفادت الوسيلتان الإعلاميتان في تحقيقهما. 
 
وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

خوليو إغليسياس

نجم

إسباني

تهم

التحرش الجنسي

الاتجار بالبشر

مشاهير

موظفة سابقة.

"صوت شيرين وملامحها أيضًا!"... هنا الفقي تُشعل مواقع التواصل بأغنية أمها "على بالي" والجمهور: نسخة عنها (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-04

أمن الدولة يوقف شخصًا في الشوف بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير شيكات بقيمة 60 ألف دولار​

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-30

شعبة المعلومات توقف مشتبهاً به بالتحرّش وتصوير الأطفال القاصرين في سن الفيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-11

مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-17

OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:00

"صوت شيرين وملامحها أيضًا!"... هنا الفقي تُشعل مواقع التواصل بأغنية أمها "على بالي" والجمهور: نسخة عنها (فيديو)

LBCI
فنّ
05:36

نجم عالمي يُعتقل بعد شجار مع سائق "أوبر" في لوس أنجلوس… واتهام خطير يلاحقه

LBCI
فنّ
05:00

ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-13

لبلبة نجمة حلقة "المسار"… تحية خاصة للسيدة فيروز وسيدة حاريصا في صدارة زياراتها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:03

مقدمة النشرة المسائية 14-1-2026

LBCI
خبر عاجل
2026-01-13

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
أخبار دولية
2026-01-11

بدء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في بورما بإشراف المجلس العسكري

LBCI
خبر عاجل
2026-01-13

ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الجماعة الاسلامية اللبنانية على لائحة العقوبات والارهاب الأميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
12:02

الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة

LBCI
أخبار لبنان
02:03

ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
11:15

مصدر مقرب من حزب ⁠الله لـ"رويترز": ​دبلوماسيون سعوا للحصول ‌على ⁠ضمانات ‌بأن الحزب ​لن يتخذ ​أي إجراء إذا ⁠تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات

LBCI
حال الطقس
01:50

يتراجع المنخفض الجوي اليوم وينكفئ كليا الخميس

LBCI
خبر عاجل
07:09

معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية

LBCI
خبر عاجل
02:15

معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون

LBCI
فنّ
05:00

ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 14-01-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More