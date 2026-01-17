الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محمد شاكر يفوز بجائزة "الفنان الصاعد المفضل" في حفل "جوي أواردز"... ويُعلن مفاجئة عن "فضل" (فيديو)

فنّ
2026-01-17 | 16:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محمد شاكر يفوز بجائزة &quot;الفنان الصاعد المفضل&quot; في حفل &quot;جوي أواردز&quot;... ويُعلن مفاجئة عن &quot;فضل&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
محمد شاكر يفوز بجائزة "الفنان الصاعد المفضل" في حفل "جوي أواردز"... ويُعلن مفاجئة عن "فضل" (فيديو)

سجّل الفنان الشاب محمد شاكر محطة بارزة في مشواره الفني، بعد تتويجه بجائزة "الفنان الصاعد المفضل" ضمن "جوي أواردز" Joy Awards 2026، في أمسية شهدت منافسة قوية بين نخبة من المواهب الشابة في العالم العربي.

وجاء هذا التكريم ليؤكد صعود محمد شاكر السريع وحضوره المتنامي على الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الأعمال والإطلالات التي لفتت انتباه الجمهور والمتابعين خلال الفترة الماضية.

وخلال لحظة تسلّمه الجائزة، توجّه محمد بكلمات مؤثرة إلى والده الفنان فضل شاكر، واصفًا إياه بـ"المعلّم الأول"، ومهديًا له هذا الإنجاز تقديرًا للدعم الذي تلقّاه منه منذ بداياته.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ كشف محمد شاكر للمرة الأولى عن خبر شخصي سعيد، معلنًا انتظاره لمولوده الأول، الذي سيحمل اسم "فضل"، في تصريح لاقى تفاعلًا واسعًا ودمج بين الفرح العائلي والنجاح الفني في ليلة واحدة.

آخر الأخبار

فنّ

محمد فضل شاكر

الفوز

جائزة

الفنان الصاعد المفضل

الرياض

جوي أواردز

Joy Awards

فضل شاكر

المملكة العربية السعودية.

فضل شاكر يحصد جائزتين في "جوي أواردز" ويتسلمها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:17

فضل شاكر يفوز بجائزة joy awards عن فئة الفنان المفضل

LBCI
فنّ
16:00

فضل شاكر يحصد جائزتين في "جوي أواردز" ويتسلمها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي

LBCI
فنّ
2026-01-12

فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يفوز بالحصة الأكبر من جوائز غولدن غلوب

LBCI
فنّ
2025-11-17

"انهار باكيًا على خشبة المسرح"... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: "اليوم تلقيت أسوأ خبر" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
16:00

فضل شاكر يحصد جائزتين في "جوي أواردز" ويتسلمها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي

LBCI
موضة وجمال
15:00

من إليسا إلى ياسمينا زيتون... نجمات Joy Awards 2026 يخطفن الأنظار في الحفل الضخم (صور)

LBCI
فنّ
13:54

"جوي أواردز" تنطلق من الرياض… نجوم لبنان والعالم على السجادة الحمراء (فيديو)

LBCI
فنّ
11:38

فارق العمر 53 عامًا… هل تعود علاقة آل باتشينو بحبيبته السابقة ذات الجذور العربية؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-14

الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة

LBCI
أمن وقضاء
11:37

القاصر ميرفت عماد اليوسف غادرت جمعية بسمة وزيتونة في شاتيلا ولم تعد...

LBCI
اسرار
2026-01-16

أسرار الصحف 17-01-2026

LBCI
آخر الأخبار
16:02

قناة الإخبارية السورية: الجيش السوري يعلن السيطرة على مطار الطبقة العسكري وعلى سد البعث غربي الرقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:37

Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:54

منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...

LBCI
خبر عاجل
04:51

الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه

LBCI
أخبار لبنان
10:07

قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات

LBCI
أخبار لبنان
11:32

وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
13:47

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران

LBCI
خبر عاجل
07:53

الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
05:43

وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب

LBCI
خبر عاجل
01:49

سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More