محمد شاكر يفوز بجائزة "الفنان الصاعد المفضل" في حفل "جوي أواردز"... ويُعلن مفاجئة عن "فضل" (فيديو)

سجّل الفنان الشاب محمد شاكر محطة بارزة في مشواره الفني، بعد تتويجه بجائزة "الفنان الصاعد المفضل" ضمن "جوي أواردز" Joy Awards 2026، في أمسية شهدت منافسة قوية بين نخبة من المواهب الشابة في العالم العربي.

وجاء هذا التكريم ليؤكد صعود محمد شاكر السريع وحضوره المتنامي على الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الأعمال والإطلالات التي لفتت انتباه الجمهور والمتابعين خلال الفترة الماضية.

وخلال لحظة تسلّمه الجائزة، توجّه محمد بكلمات مؤثرة إلى والده الفنان فضل شاكر، واصفًا إياه بـ"المعلّم الأول"، ومهديًا له هذا الإنجاز تقديرًا للدعم الذي تلقّاه منه منذ بداياته.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ كشف محمد شاكر للمرة الأولى عن خبر شخصي سعيد، معلنًا انتظاره لمولوده الأول، الذي سيحمل اسم "فضل"، في تصريح لاقى تفاعلًا واسعًا ودمج بين الفرح العائلي والنجاح الفني في ليلة واحدة.