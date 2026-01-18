أمسك بيدها قبل صعودها إلى المسرح... لحظة عفوية تجمع كاريس بشار وباريش أردوتش في Joy Awards 2026 (فيديو)

تصدر اسم الممثلة السورية كاريس بشار مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد اللحظة العفوية التي جمعتها بالنجم التركي باريش أردوتش على المسرح خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026 الذي أقيم مساء يوم أمس السبت في الرياض.

وتداول روّاد مواقع التواصل مقطع فيديو أظهر لحظة اعتلاء كاريس خشبة المسرح واقتراب باريش منها لمساعدتها قبل تسلّمها الجائزة.

وقالت كاريس خلال الكلمة التي ألقتها أمام الحضور: "ما بعرف بدو يوقف قلبي لأنو هو مسكلي إيدي ولا لأنو بدي وقّف هون".