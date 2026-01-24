بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!

كشف مصدر مقرّب من مصممة الأزياء والنجمة فيكتوريا بيكهام أن الأخيرة تشعر بأن ابنها بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز كانا "غير منطقيين"، وذلك عقب تصريحات بروكلين التي فجرّت مفاجآت وأسرار غير متوقعة عن عائلة بيكهام.

وقال المصدر: "تشعر فيكتوريا بالخيانة لأنها فعلت كل ما في وسعها لتجعلهما يشعران بالترحيب، وأن تُحب نيكولا كابنة لها".

وأضاف المصدر نفسه لصحيفة "ذا ميرور": "لكنها تشعر بأن الأمر قد انقلب ضدها. عادةً ما تفعل أي شيء لتجنب الخلافات العائلية، لكنها تعتقد أن كلاهما يتصرف بشكل غير منطقي".

ولفت مصدر آخر مقرّب من الزوجين أنهما سيرحبان بعودة ابنهما إلى حضنهما في أي وقت يريد خوفاً من فقدانه إلى الأبد، وأضاف: "إنهم عائلة مترابطة أيضاً، ولكن بطريقة مختلفة عن عائلة نيكولا".

وتابع المصدر: "إنهم يحبون بروكلين ويشعرون بالرعب من كل شيء ويدركون كعائلة أن الوقت كفيل بحلّ هذه المشكلة".

وكان بروكلين بيكهام قد خرج عن صمته في سلسلة من المنشورات وكشف عن وجود خلافات بينه وبين عائلته وتحديداً والديه ورغبتهما بالسيطرة على مختلف جوانب حياته.

المصدر