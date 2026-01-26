بعد تصريحات ابنهما اللاذعة... ديفيد وفيكتوريا بيكهام يظهران علناً للمرّة الأولى في باريس (صور)

ظهر النجمان ديفيد وفيكتوريا بيكهام علناً برفقة عائلتهما في باريس اليوم الإثنين للمرّة الأولى منذ خروج ابنهما بروكلين عن صمته في سلسلة من المنشورات التي كشف فيها عن مشاكله العائلية.

وبعد عودتهما من رحلة غير متوقعة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، شوهد بيكهام ممسكًا بيد زوجته لدى خروجهما من فندق "لا ريزيرف باريس" الفاخر قبل مشاركتهما في أسبوع الموضة الراقية.

وستحضر العائلة أيضاً لحظة حصول فيكتوريا بيكهام على وسام فارس الفنون والآداب، وهي جائزة تُمنح من قبل وزارة الثقافة الفرنسية تقديرًا للمساهمات الفردية للفنانين والكتاب والشخصيات الثقافية في مجال الفنون والآداب.

