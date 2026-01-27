عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)





وكانت كايتي (47 عامًا) قد صدمت الوسط الفني بإعلان خطوبتها يوم الجمعة، بعد أيام قليلة فقط من انفصالها عن حبيبها السابق، قبل أن تُقدم سريعًا على الزواج، في خطوة وُصفت بأنها أثارت صدمة وغضب عائلتها التي قيل إنها لم تكن على علم بالأمر، وف قما نقل موقع ظهرت النجمة البريطانية كايتي برايس في أجواء رومانسية مع زوجها الجديد رجل الأعمال لي أندروز، بعدما عقدا قرانهما في حفل حميمي أقيم في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب عرض زواج مفاجئ لم يسبقه أي تمهيد.وكانت كايتي (47 عامًا) قد صدمت الوسط الفني بإعلان خطوبتها يوم الجمعة، بعد أيام قليلة فقط من انفصالها عن حبيبها السابق، قبل أن تُقدم سريعًا على الزواج، في خطوة وُصفت بأنها أثارت صدمة وغضب عائلتها التي قيل إنها لم تكن على علم بالأمر، وف قما نقل موقع دايلي ميل





وأظهرت صور جديدة من حفل الزفاف كايتي وهي تنظر إلى زوجها بعينين مليئتين بالإعجاب، مرتدية فستانًا جريئًا مكشوفًا يبرز قوامها، إضافة إلى خاتم ألماس ضخم تبيّن، بحسب تقارير، أنه قد يكون الخاتم نفسه الذي قدّمه لي أندروز لطليقته قبل أربعة أشهر فقط.





وأُقيمت مراسم الزواج في حديقة جميلة مغطاة ببتلات الورد، حيث وقف العروسان متشابكي الأيدي أثناء تبادل عهود الزواج، والتي قُرئت من جهاز iPad.



وبعد ذلك، التقط الزوجان صورًا إضافية بكؤوس الشمبانيا، قبل أن تلتقط كايتي صورًا منفردة بفستانها ذي الشق العالي والكعب المرتفع، مستعرضة وشومها العديدة.



وبعد ذلك، التقط الزوجان صورًا إضافية بكؤوس الشمبانيا، قبل أن تلتقط كايتي صورًا منفردة بفستانها ذي الشق العالي والكعب المرتفع، مستعرضة وشومها العديدة.وبحسب مصادر صحافية، فإن عائلة كايتي كانت "في الظلام تمامًا" حيال هذا الزواج السريع الذي جاء بعد علاقة لم تتجاوز أسبوعًا واحدًا، مشيرة إلى أن أفراد العائلة لم يتواصلوا معها منذ دخولها القفص الذهبي.





وكانت كايتي قد كشفت عن خطوبتها عبر صور نشرتها على إنستغرام مساء الجمعة، إلا أن المقارنة سرعان ما طُرحت بينها وبين عرض زواج شبه مطابق قدّمه لي أندروز العام الماضي لحبيبته السابقة ألانا بيرسيفال، حيث تكررت تفاصيل الزينة نفسها من بتلات الورد والشموع وعبارة "هل تتزوجينني؟"، إضافة إلى باقة الورود الملفوفة بورق بني.





وأفادت تقارير بأن ألانا، التي تشبه كايتي بشكل لافت من حيث الإطلالة والوشوم وتسريحة الشعر، كانت قد استثمرت في إحدى شركات لي، قبل أن تُنهي خطوبتها لاحقًا بعدما ساورتها الشكوك حول نواياه.



وأفادت تقارير بأن ألانا، التي تشبه كايتي بشكل لافت من حيث الإطلالة والوشوم وتسريحة الشعر، كانت قد استثمرت في إحدى شركات لي، قبل أن تُنهي خطوبتها لاحقًا بعدما ساورتها الشكوك حول نواياه.ونقلت صحيفة The Sun عن مصدر مقرّب قوله إن أصدقاء كايتي "يأملون أن تكون ذكية بما يكفي للتشكيك في دوافعه".