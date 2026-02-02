في لحظة رائعة على السجادة الحمراء... ظهور نادر لكريس براون وابنه في حفل غرامي 2026 (صور)

أضفى المغني كريس براون لمسةً مميزةً على حفل توزيع جوائز غرامي 2026 بظهوره النادر برفقة أحد أبنائه الثلاثة مساء يوم أمس الأحد.

واصطحب كريس براون ابنه إيكو، البالغ من العمر ست سنوات، لحضور حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم في ساحة سيبتو.كوم في لوس أنجلوس.

وخطف الثنائي الأنظار بظهورهما على السجادة الحمراء وهما يسيران جنبًا إلى جنب، حيث ارتدى براون وإيكو معطفين متشابهين يصلان إلى الركبة.

وأكمل براون إطلالته ببنطال واسع الساقين وحذاء أوكسفورد لامع وقفازات جلدية، بالإضافة إلى نظارة شمسية وقبعة بيسبول خضراء زيتونية منقوشة.

ومن جهته، بدا إيكو، الابن الأوسط والوحيد لبراون، في غاية الأناقة بمعطف تويد أخضر غامق فوق بنطال جينز أبيض وحذاء بني من جلد الغزال.

