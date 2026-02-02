إليكم القائمة الكاملة للفائزين في جوائز غرامي 2026

أُقيم حفل توزيع جوائز غرامي 2026 في صالة Crypto.com Arena بمدينة لوس أنجلوس، وشهد تتويج عشرات النجوم في مختلف الفئات الموسيقية، وفق ما نقل موقع بيبول

وفي ما يلي لائحة الفائزين:



الفئات الرئيسية



ألبوم العام

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS



تسجيل العام

Kendrick Lamar مع SZA – Luther



أغنية العام

Billie Eilish – WILDFLOWER



أفضل فنانة جديدة

Olivia Dean



فئات البوب



أفضل أداء بوب فردي

Lola Young – Messy



أفضل أداء بوب ثنائي/جماعي

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity



أفضل ألبوم بوب غنائي

Lady Gaga – MAYHEM



فئات الرقص والالكتروني



أفضل تسجيل دانس/إلكتروني

Tame Impala – End of Summer



أفضل تسجيل دانس بوب

Lady Gaga – Abracadabra



أفضل ألبوم دانس/إلكتروني

Skrillex – F** U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3*



الروك والبديل



أفضل أداء روك

YUNGBLUD – Changes (Live From Villa Park)



أفضل أداء ميتال

Turnstile – BIRDS



أفضل أغنية روك

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be



أفضل ألبوم روك

Turnstile – NEVER ENOUGH



أفضل أداء موسيقى بديلة

The Cure – Alone



أفضل ألبوم موسيقى بديلة

The Cure – Songs of a Lost World



فئات R&B



أفضل أداء R&B

Kehlani – Folded



أفضل أداء R&B تقليدي

Leon Thomas – VIBES DON'T LIE



أفضل أغنية R&B

Kehlani – Folded



أفضل ألبوم R&B تقدمي

Durand Bernarr – BLOOM



أفضل ألبوم R&B

Leon Thomas – MUTT



الراب



أفضل أداء راب

Clipse, Pusha T & Malice – Chains & Whips



أفضل أداء راب لحني

Kendrick Lamar مع SZA – Luther



أفضل أغنية راب

Kendrick Lamar – tv off



أفضل ألبوم راب

Kendrick Lamar – GNX



الكانتري



أفضل أغنية كانتري

Tyler Childers – Bitin’ List



أفضل أداء كانتري ثنائي/جماعي

Shaboozey & Jelly Roll – Amen



أفضل ألبوم كانتري تقليدي

Zach Top – Ain’t in It for My Health



أفضل ألبوم كانتري معاصر

Jelly Roll – Beautifully Broken



الموسيقى الأميركية الجذور



أفضل أداء أميركان رووتس

Mavis Staples – Beautiful Strangers



أفضل أداء أميركانا

Mavis Staples – Godspeed



أفضل أغنية أميركان رووتس

I’m With Her – Ancient Light



أفضل ألبوم أميركانا

Jon Batiste – BIG MONEY



أفضل ألبوم بلوغراس

Billy Strings – Highway Prayers



أفضل ألبوم بلوز تقليدي

Buddy Guy – Ain’t Done with the Blues



أفضل ألبوم بلوز معاصر

Robert Randolph – Preacher Kids



أفضل ألبوم فولك

I’m With Her – Wild and Clear and Blue



الغوسبل والمسيحي المعاصر



أفضل ألبوم غوسبل

Darrel Walls & PJ Morton – Heart of Mine



أفضل ألبوم موسيقى مسيحية معاصرة

Israel & New Breed – Coritos Vol. 1



الموسيقى اللاتينية والعالمية



أفضل ألبوم بوب لاتيني

Natalia Lafourcade – Cancionera



أفضل ألبوم موسيقى حضرية لاتينية

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS



أفضل ألبوم روك/بديل لاتيني

CA7RIEL & Paco Amoroso – PAPOTA



أفضل ألبوم موسيقى مكسيكية

Carín León – Palabra De To's (Seca)



أفضل ألبوم لاتيني استوائي

Gloria Estefan – Raíces



أفضل أداء موسيقى عالمية

Bad Bunny – EoO



أفضل أداء موسيقى أفريقية

Tyla – PUSH 2 START



أفضل ألبوم موسيقى عالمية

Caetano Veloso & Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo



أفضل ألبوم ريغي

Keznamdi – BLXXD & FYAH



فئات أخرى



أفضل ألبوم موسيقى للأطفال

FYÜTCH & Aura V – Harmony



أفضل ألبوم كوميدي

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze



أفضل كتاب صوتي/سرد قصصي

Dalai Lama – Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama



أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للأعمال المرئية

Sinners



أفضل موسيقى تصويرية أصلية للأعمال المرئية

Ludwig Göransson – Sinners



أفضل موسيقى لألعاب الفيديو

Austin Wintory – Sword of the Sea



أفضل أغنية كُتبت لعمل مرئي

Golden – KPop Demon Hunters



أفضل فيديو موسيقي

Doechii – Anxiety



أفضل فيلم موسيقي

Music By John Williams



أفضل حزمة تسجيل

Bruce Springsteen – Tracks II: The Lost Albums



أفضل غلاف ألبوم

Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA