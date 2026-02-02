الأخبار
إليكم القائمة الكاملة للفائزين في جوائز غرامي 2026
فنّ
2026-02-02 | 07:16
إليكم القائمة الكاملة للفائزين في جوائز غرامي 2026
أُقيم حفل توزيع جوائز غرامي 2026 في صالة Crypto.com Arena بمدينة لوس أنجلوس، وشهد تتويج عشرات النجوم في مختلف الفئات الموسيقية، وفق ما نقل موقع
بيبول
.
وفي ما يلي لائحة الفائزين:
الفئات الرئيسية
ألبوم العام
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
تسجيل العام
Kendrick Lamar مع SZA – Luther
أغنية العام
Billie Eilish – WILDFLOWER
أفضل فنانة جديدة
Olivia Dean
فئات البوب
أفضل أداء بوب فردي
Lola Young – Messy
أفضل أداء بوب ثنائي/جماعي
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
أفضل ألبوم بوب غنائي
Lady Gaga – MAYHEM
فئات الرقص والالكتروني
أفضل تسجيل دانس/إلكتروني
Tame Impala – End of Summer
أفضل تسجيل دانس بوب
Lady Gaga – Abracadabra
أفضل ألبوم دانس/إلكتروني
Skrillex – F** U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3*
الروك والبديل
أفضل أداء روك
YUNGBLUD – Changes (Live From Villa Park)
أفضل أداء ميتال
Turnstile – BIRDS
أفضل أغنية روك
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
أفضل ألبوم روك
Turnstile – NEVER ENOUGH
أفضل أداء موسيقى بديلة
The Cure – Alone
أفضل ألبوم موسيقى بديلة
The Cure – Songs of a Lost World
فئات R&B
أفضل أداء R&B
Kehlani – Folded
أفضل أداء R&B تقليدي
Leon Thomas – VIBES DON'T LIE
أفضل أغنية R&B
Kehlani – Folded
أفضل ألبوم R&B تقدمي
Durand Bernarr – BLOOM
أفضل ألبوم R&B
Leon Thomas – MUTT
الراب
أفضل أداء راب
Clipse, Pusha T & Malice – Chains & Whips
أفضل أداء راب لحني
Kendrick Lamar مع SZA – Luther
أفضل أغنية راب
Kendrick Lamar – tv off
أفضل ألبوم راب
Kendrick Lamar – GNX
الكانتري
أفضل أغنية كانتري
Tyler Childers – Bitin’ List
أفضل أداء كانتري ثنائي/جماعي
Shaboozey & Jelly Roll – Amen
أفضل ألبوم كانتري تقليدي
Zach Top – Ain’t in It for My Health
أفضل ألبوم كانتري معاصر
Jelly Roll – Beautifully Broken
الموسيقى الأميركية الجذور
أفضل أداء أميركان رووتس
Mavis Staples – Beautiful Strangers
أفضل أداء أميركانا
Mavis Staples – Godspeed
أفضل أغنية أميركان رووتس
I’m With Her – Ancient Light
أفضل ألبوم أميركانا
Jon Batiste – BIG MONEY
أفضل ألبوم بلوغراس
Billy Strings – Highway Prayers
أفضل ألبوم بلوز تقليدي
Buddy Guy – Ain’t Done with the Blues
أفضل ألبوم بلوز معاصر
Robert Randolph – Preacher Kids
أفضل ألبوم فولك
I’m With Her – Wild and Clear and Blue
الغوسبل والمسيحي المعاصر
أفضل ألبوم غوسبل
Darrel Walls & PJ Morton – Heart of Mine
أفضل ألبوم موسيقى مسيحية معاصرة
Israel & New Breed – Coritos Vol. 1
الموسيقى اللاتينية والعالمية
أفضل ألبوم بوب لاتيني
Natalia Lafourcade – Cancionera
أفضل ألبوم موسيقى حضرية لاتينية
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
أفضل ألبوم روك/بديل لاتيني
CA7RIEL & Paco Amoroso – PAPOTA
أفضل ألبوم موسيقى مكسيكية
Carín León – Palabra De To's (Seca)
أفضل ألبوم لاتيني استوائي
Gloria Estefan – Raíces
أفضل أداء موسيقى عالمية
Bad Bunny – EoO
أفضل أداء موسيقى أفريقية
Tyla – PUSH 2 START
أفضل ألبوم موسيقى عالمية
Caetano Veloso & Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo
أفضل ألبوم ريغي
Keznamdi – BLXXD & FYAH
فئات أخرى
أفضل ألبوم موسيقى للأطفال
FYÜTCH & Aura V – Harmony
أفضل ألبوم كوميدي
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze
أفضل كتاب صوتي/سرد قصصي
Dalai Lama – Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama
أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للأعمال المرئية
Sinners
أفضل موسيقى تصويرية أصلية للأعمال المرئية
Ludwig Göransson – Sinners
أفضل موسيقى لألعاب الفيديو
Austin Wintory – Sword of the Sea
أفضل أغنية كُتبت لعمل مرئي
Golden – KPop Demon Hunters
أفضل فيديو موسيقي
Doechii – Anxiety
أفضل فيلم موسيقي
Music By John Williams
أفضل حزمة تسجيل
Bruce Springsteen – Tracks II: The Lost Albums
أفضل غلاف ألبوم
Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA
Learn More