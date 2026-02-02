الأخبار
إليكم القائمة الكاملة للفائزين في جوائز غرامي 2026

فنّ
2026-02-02 | 07:16
مشاهدات عالية
LBCI
LBCI
إليكم القائمة الكاملة للفائزين في جوائز غرامي 2026
إليكم القائمة الكاملة للفائزين في جوائز غرامي 2026

أُقيم حفل توزيع جوائز غرامي 2026 في صالة Crypto.com Arena بمدينة لوس أنجلوس، وشهد تتويج عشرات النجوم في مختلف الفئات الموسيقية، وفق ما نقل موقع بيبول.
وفي ما يلي لائحة الفائزين:

الفئات الرئيسية

ألبوم العام
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

تسجيل العام
Kendrick Lamar مع SZA – Luther

أغنية العام
Billie Eilish – WILDFLOWER

أفضل فنانة جديدة
Olivia Dean

فئات البوب

أفضل أداء بوب فردي
Lola Young – Messy

أفضل أداء بوب ثنائي/جماعي
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

أفضل ألبوم بوب غنائي
Lady Gaga – MAYHEM

فئات الرقص والالكتروني

أفضل تسجيل دانس/إلكتروني
Tame Impala – End of Summer

أفضل تسجيل دانس بوب
Lady Gaga – Abracadabra

أفضل ألبوم دانس/إلكتروني
Skrillex – F** U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3*

الروك والبديل

أفضل أداء روك
YUNGBLUD – Changes (Live From Villa Park)

أفضل أداء ميتال
Turnstile – BIRDS

أفضل أغنية روك
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

أفضل ألبوم روك
Turnstile – NEVER ENOUGH

أفضل أداء موسيقى بديلة
The Cure – Alone

أفضل ألبوم موسيقى بديلة
The Cure – Songs of a Lost World

فئات R&B

أفضل أداء R&B
Kehlani – Folded

أفضل أداء R&B تقليدي
Leon Thomas – VIBES DON'T LIE

أفضل أغنية R&B
Kehlani – Folded

أفضل ألبوم R&B تقدمي
Durand Bernarr – BLOOM

أفضل ألبوم R&B
Leon Thomas – MUTT

الراب

أفضل أداء راب
Clipse, Pusha T & Malice – Chains & Whips

أفضل أداء راب لحني
Kendrick Lamar مع SZA – Luther

أفضل أغنية راب
Kendrick Lamar – tv off

أفضل ألبوم راب
Kendrick Lamar – GNX

الكانتري

أفضل أغنية كانتري
Tyler Childers – Bitin’ List

أفضل أداء كانتري ثنائي/جماعي
Shaboozey & Jelly Roll – Amen

أفضل ألبوم كانتري تقليدي
Zach Top – Ain’t in It for My Health

أفضل ألبوم كانتري معاصر
Jelly Roll – Beautifully Broken

الموسيقى الأميركية الجذور

أفضل أداء أميركان رووتس
Mavis Staples – Beautiful Strangers

أفضل أداء أميركانا
Mavis Staples – Godspeed

أفضل أغنية أميركان رووتس
I’m With Her – Ancient Light

أفضل ألبوم أميركانا
Jon Batiste – BIG MONEY

أفضل ألبوم بلوغراس
Billy Strings – Highway Prayers

أفضل ألبوم بلوز تقليدي
Buddy Guy – Ain’t Done with the Blues

أفضل ألبوم بلوز معاصر
Robert Randolph – Preacher Kids

أفضل ألبوم فولك
I’m With Her – Wild and Clear and Blue

الغوسبل والمسيحي المعاصر

أفضل ألبوم غوسبل
Darrel Walls & PJ Morton – Heart of Mine

أفضل ألبوم موسيقى مسيحية معاصرة
Israel & New Breed – Coritos Vol. 1

الموسيقى اللاتينية والعالمية

أفضل ألبوم بوب لاتيني
Natalia Lafourcade – Cancionera

أفضل ألبوم موسيقى حضرية لاتينية
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

أفضل ألبوم روك/بديل لاتيني
CA7RIEL & Paco Amoroso – PAPOTA

أفضل ألبوم موسيقى مكسيكية
Carín León – Palabra De To's (Seca)

أفضل ألبوم لاتيني استوائي
Gloria Estefan – Raíces

أفضل أداء موسيقى عالمية
Bad Bunny – EoO

أفضل أداء موسيقى أفريقية
Tyla – PUSH 2 START

أفضل ألبوم موسيقى عالمية
Caetano Veloso & Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo

أفضل ألبوم ريغي
Keznamdi – BLXXD & FYAH

فئات أخرى

أفضل ألبوم موسيقى للأطفال
FYÜTCH & Aura V – Harmony

أفضل ألبوم كوميدي
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

أفضل كتاب صوتي/سرد قصصي
Dalai Lama – Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama

أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للأعمال المرئية
Sinners

أفضل موسيقى تصويرية أصلية للأعمال المرئية
Ludwig Göransson – Sinners

أفضل موسيقى لألعاب الفيديو
Austin Wintory – Sword of the Sea

أفضل أغنية كُتبت لعمل مرئي
Golden – KPop Demon Hunters

أفضل فيديو موسيقي
Doechii – Anxiety

أفضل فيلم موسيقي
Music By John Williams

أفضل حزمة تسجيل
Bruce Springsteen – Tracks II: The Lost Albums

أفضل غلاف ألبوم
Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA

