تسجيلات لم تنشر من قبل... وثائقي جديد عن مايكل جاكسون يكشف نظرته للأطفال: "يريدون فقط لمسي"

فنّ
2026-02-05 | 06:28
مشاهدات عالية
تسجيلات لم تنشر من قبل... وثائقي جديد عن مايكل جاكسون يكشف نظرته للأطفال: &quot;يريدون فقط لمسي&quot;
2min
تسجيلات لم تنشر من قبل... وثائقي جديد عن مايكل جاكسون يكشف نظرته للأطفال: "يريدون فقط لمسي"

يعرض وثائقي جديد عن مايكل جاكسون بدأ بثه الأربعاء في بريطانيا، تسجيلات صوتية للنجم الراحل لم تنشر سابقا يكشف فيها عن أفكاره المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك اعتقاده بأنهم يرغبون في لمسه.

ويتناول الفيلم الوثائقي "مايكل جاكسون: المحاكمة" المكون من أربع حلقات  والذي أنتجته شركة وُندرهود ستوديوز في لندن، محاكمة جاكسون عام 2005 في قضية اعتداء جنسي على قاصر يدعى غافين أرفيزو في مزرعته بنيفرلاند في ولاية كاليفورنيا.

وفي إعلان ترويجي للفيلم على الموقع الالكتروني للشركة المنتجة، يُسمع جاكسون وهو يقول "الأطفال يريدون فقط لمسي، معانقتي".

كما يُسمع أيضا يقول "ينتهي الأمر بالأطفال إلى الوقوع في حب شخصيتي"، مضيفا "أحيانا يورطني هذا في مشاكل".

ويطرح الوثائقي عن المحاكمة الشهيرة عام 2005 التي انتهت بتبرئة جاكسون، أسئلة عميقة حول الشهرة والعرق ونظام العدالة الأميركي، وفق ما أورده موقع الشركة المنتجة.

وأوضحت القناة الرابعة في بيان لها أن التسجيلات الصوتية مأخوذة من مقابلات مع حاخام لجأ إليه جاكسون طلبا للإرشاد الروحي.

وقالت القناة البريطانية أن "جاكسون يكشف في ساعات من المقابلات المسجلة عن أسرار حميمة".

أضافت "هذه التسجيلات التي لم يُبث معظمها من قبل، تقدم نظرة غير مسبوقة لطريقة تفكير مايكل وطفولته المضطربة"، كما تظهر أيضا "تعلقه" بأرفيزو.

ويأتي عرض الوثائقي الجديد بعد أيام قليلة من إصدار الإعلان الترويجي لفيلم السيرة الذاتية "مايكل" الذي يقوم ببطولته جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل، والمقرر عرضه في دور السينما في 24 نيسان.

وواجه جاكسون الذي توفي في 25 حزيران ٢٠٠٩ إثر جرعة زائدة من مخدر البروبوفول، العديد من مزاعم التحرش الجنسي بالأطفال خلال حياته.

وإضافة إلى تبرئته عام 2005، أبرم جاكسون تسوية قضائية دفع بموجبها 15 مليون دولار عام 1994 في قضية تتعلق بطفل آخر.

فنّ

قبل...

وثائقي

مايكل

جاكسون

نظرته

للأطفال:

"يريدون

لمسي"

الأوركسترا الشرق-عربية بقيادة المايسترو عبدالله المصري... صياغة وجدانية للهوية الموسيقية اللبنانية (صور)
السابق

