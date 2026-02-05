الأخبار
"ليلة الأرز" في السعودية… صورة لبنانية مميّزة يقدّمها عاصي الحلاني وكارول سماحة وراغب علامة (فيديو)

فنّ
2026-02-05 | 17:42
2min
"ليلة الأرز" في السعودية… صورة لبنانية مميّزة يقدّمها عاصي الحلاني وكارول سماحة وراغب علامة (فيديو)

شهدت عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، ليلة فنية استثنائية حملت عنوان "ليلة الأرز" ضمن فعاليات "موسم الرياض" القائم، جمعت نخبة من نجوم الغناء اللبناني، في حفل أحياه كلّ من فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، والنجمة اللبنانية كارول سماحة، والسوبر ستار راغب علامة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت.

وقدّم الفنانون باقة من أجمل أعمالهم التي لامست إحساس الجمهور. فأشعل عاصي الحلاني الأجواء بأشهر أغانيه، من بينها أغنية "لبناني" الشهيرة و"بحبك وبغار"، "مالي صبر"  و"سألوني"، مؤكداً حضوره القوي وأداءه الذي لطالما ميّزه.

من جهتها، أطربت كارول سماحة الحاضرين بأغنيات "يا رب"، "اتطلع في"  و"أضواء الشهرة"، إلى جانب ميدلي مميّز خصّصته للبنان، استحضرت فيه روائع الأغاني اللبنانية القديمة والخالدة، ما أضفى على الأمسية طابعاً وطنياً وإنسانياً مؤثّراً.

أما راغب علامة، فافتتح فقرته بأغنية من ألحانه أهداها إلى لبنان والسعودية، في تحية خاصة للشعبين، قبل أن يقدّم مجموعة من أنجح أغانيه، أبرزها "ياريت"، "نسيني الدنيا" و"اللي باعنا"، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

"ليلة الأرز" ليست مجرد حفل غنائي، بل أمسية احتفالية جسّدت التلاقي الفني بين لبنان والسعودية، وقدّمت صورة عن قوة الفن في جمع الشعوب على الفرح والطرب.

 

