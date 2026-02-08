بعد شائعات ارتباطها بوثائق جيفري إبستين... نانسي عجرم تخرج عن صمتها وهذا ما حذرت منه!

ردّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الشائعات وحملة التشهير الممنهجة التي طالتها مؤخراً حول مشاركتها في حفلات مرتبطة بجزيرة جيفري إبستين.



ونشرت نانسي عجرم بياناً نفت من خلاله هذه الشائعات، والذي جاء فيه: "يهم المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم توضيح أن ما يتم تداوله مؤخراً من شائعات ومعلومات كاذبة يندرج ضمن إطار الافتراء والتشهير المتعمّد، ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، كما أن ربط اسمها بأي ملفات أو جهات هو أمر عارٍ تماماً عن الصحة".



وتابع البيان: "وعليه يؤكد المكتب أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار الكاذبة عبر أي وسيلة كانت، دون أي تهاون".



وتمنّى البيان من "الجميع تحمّل المسؤولية وتحري الدقة، والامتناع عن الإنجرار وراء الشائعات المضللة".



وعلّقت نانسي عجرم على البيان، حيث كتبت: "التجاهل والصمت ما بيعني أبدًا قبول بالواقع. وللأسف، بوقت صارت مواقع التواصل الاجتماعي منبر لمين ما كان يحكي شو ما كان، لا بد من انه القانون والقضاء يكونوا الفصل".