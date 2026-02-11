بمبلغ هائل... بريتني سبيرز تبيع حقوق أغنياتها وهذه التفاصيل

أصبحت المغنية الأميركية بريتني سبيرز أحدث فنانة تبيع حقوق أغنياتها ومن بينها تلك الشهيرة على غرار "...بايبي وان مور تايم" و"أوبس...آي ديد إت آغين"، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.



ونقل موقع "تي إم زي" المختص بأخبار المشاهير عن مصادر أن قيمة الصفقة تُقدّر بنحو 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن المبلغ الدقيق غير مذكور في الوثائق القانونية.



ويُعادل هذا المبلغ تقريبا قيمة بيع حقوق أغنيات الفنان الكندي جاستن بيبر عام 2023.



وأشارت وسائل الإعلام الأميركية إلى أن سبيرز باعت حقوق أغنياتها إلى شركة "برايميري وايف" Primary Wave التي تملك أيضا حقوق أعمال ويتني هيوستن وبوب مارلي وبرينس وسواهم.



وحذت سبيرز البالغة 44 عاما بذلك حذو عدد من النجوم الآخرين سبقوها في الأعوام الأخيرة إلى بيع حقوقهم الموسيقية، من بينهم بروس سبرينغستين وبوب ديلان، بالإضافة إلى شاكيرا وفرقة "كيس" KISS.



ويحصل مالكو حقوق نشر الأغنيات على مقابل مادي عن كل بثّ أو بيع ألبوم أو استخدام في الإعلانات والأفلام.



وحققت بريتني سبيرز شهرة واسعة في أواخر تسعينات القرن العشرين، لكنها ابتعدت إلى حد كبير عن الساحة الموسيقية في السنوات الأخيرة.



وفي 2021، أنهت محكمة أميركية وصاية كانت مفروضة طوال 13 عاما على سبيرز وكانت تتيح لوالدها التحكم في شؤونها المالية، وهو ترتيب وصفته المغنية بأنه "تعسفي".