إعلان صادم يُربك الجميع… كاتي برايس تكشف حقيقة حملها وسط مخاوف عائلتها: "هوس الأمومة يسيطر عليها"

فنّ
2026-02-20 | 05:18
مشاهدات عالية
LBCI
3min
إعلان صادم يُربك الجميع… كاتي برايس تكشف حقيقة حملها وسط مخاوف عائلتها: "هوس الأمومة يسيطر عليها"


أثارت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة كاتي برايس حالة من الصدمة والجدل، بعدما أعلنت عبر منشور مطوّل على إنستغرام أنها "تنتظر طفلًا" من زوجها الجديد لي أندروز، بعد أسابيع قليلة فقط من زفافهما السريع في دبي، ما ترك عائلتها وأصدقاءها وجمهورها في حالة من الذهول.

وفي منشورها المثير للجدل، قالت برايس (47 عامًا) إنهما "سيصبحان ثلاثة قريبًا"، مرفقة العبارة برمز تعبيري لامرأة حامل، في رسالة وجّهتها إلى الشريكة السابقة لزوجها، التي اتهمته بالاحتيال وخداع المقربين منه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ورغم أن إعلانها أثار موجة من التساؤلات حول حقيقة حملها، أكدت مصادر مقرّبة أنها ليست حاملًا حاليًا، لكن الحقيقة التي كُشفت لاحقًا كانت أكثر إثارة للقلق، إذ تبين أن برايس بدأت بالفعل إجراءات التلقيح الاصطناعي (IVF) في محاولة لإنجاب طفل جديد، بدافع رغبة وُصفت بأنها "ملحّة للغاية".

وبحسب أصدقاء النجمة، فإن رغبتها في إنجاب طفل آخر أصبحت هاجسها الأساسي، لدرجة أنها سافرت إلى دبي لتبدأ حياة جديدة مع زوجها، تاركة خلفها أطفالها الخمسة، بينهم اثنان لا يزالان في سن صغيرة ويقيمون في المملكة المتحدة.

وقال أحد أصدقائها: "الأمر تحوّل إلى كابوس حقيقي. كاتي تبدو وكأنها تنهار نفسيًا، وكل تفكيرها منصبّ على إنجاب طفل جديد، رغم أن لديها خمسة أطفال يحتاجون إليها. لقد بدأت بالفعل رحلة التلقيح الاصطناعي، ولا أحد يستطيع إقناعها بالتراجع".

وتملك برايس خمسة أبناء، أكبرهم هارفي (23 عامًا)، الذي يعاني من اضطرابات صحية نادرة ويعيش في مركز رعاية متخصص، بينما يعيش ابناها جونيور (20 عامًا) وبرينسيس (18 عامًا) مع والدهما المغني بيتر أندري منذ عام 2018، بعد انفصالهما.

وأفادت مصادر مقرّبة بأن أبناءها يشعرون بقلق بالغ على حالتها النفسية، خصوصًا بعد إعلانها المفاجئ عن الزواج من أندروز، الذي يُعد زوجها الرابع، وسط تحذيرات من محيطها بشأن طبيعة هذه العلاقة.

وكانت برايس قد أعلنت خطوبتها الشهر الماضي عبر صور من برج خليفة في دبي، قبل أن تتزوج بعد أيام قليلة فقط في حفل خاص، في خطوة أثارت استغراب الكثيرين، خاصة بعد ظهور ادعاءات من نساء أخريات قلن إن الرجل نفسه عرض عليهن الزواج في الفترة ذاتها.

ورغم هذه التحذيرات، يعتقد المقربون منها أنها تتجاهل كل المؤشرات المقلقة، ويتمسكون بمخاوفهم بشأن مستقبلها، مؤكدين أن وضعها الحالي "مثير للقلق الشديد"، وأن الجميع يخشى ما قد يحدث لاحقًا.

فنّ

يُربك

الجميع…

برايس

حقيقة

حملها

مخاوف

عائلتها:

"هوس

الأمومة

يسيطر

عليها"

