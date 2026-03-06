ممثلة سورية شهيرة تتضامن مع لبنان: "سامحوني على عجزي"

ياريت لو كان عندي بيوت بلبنان كانت كلها فدا اهلنا بالجنوب ، وياريت لو بقدر اعزمكم على بلدي سوريا لكانت البيوت كمان كلها فداكم وتحت أمركم …
أهل العزة بينعزوا …
بس أنا بعيدة … سامحوني على عجزي … #لبنان #بيروت #الضاحية_الجنوبية #الجنوب #لبنان_تحت_القصف pic.twitter.com/uT1OJAJDTb
— Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@Sulaf_fwakherji) March 5, 2026
ياريت لو كان عندي بيوت بلبنان كانت كلها فدا اهلنا بالجنوب ، وياريت لو بقدر اعزمكم على بلدي سوريا لكانت البيوت كمان كلها فداكم وتحت أمركم …
أهل العزة بينعزوا …
بس أنا بعيدة … سامحوني على عجزي … #لبنان #بيروت #الضاحية_الجنوبية #الجنوب #لبنان_تحت_القصف pic.twitter.com/uT1OJAJDTb