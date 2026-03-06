ممثلة سورية شهيرة تتضامن مع لبنان: "سامحوني على عجزي"

ياريت لو كان عندي بيوت بلبنان كانت كلها فدا اهلنا بالجنوب ، وياريت لو بقدر اعزمكم على بلدي سوريا لكانت البيوت كمان كلها فداكم وتحت أمركم …

أهل العزة بينعزوا …

بس أنا بعيدة … سامحوني على عجزي … #لبنان #بيروت #الضاحية_الجنوبية #الجنوب #لبنان_تحت_القصف
— Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@Sulaf_fwakherji) March 5, 2026

أعربت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن حزنها الكبير جرّاء التطورات الأخيرة التي تعصف بلبنان وشعبه.وكتبت سلاف فواخرجي في منشور عبر حسابها على إكس: "ياريت لو كان عندي بيوت بلبنان كانت كلها فدا أهلنا بالجنوب ، وياريت لو بقدر أعزمكم على بلدي سوريا لكانت البيوت كمان كلها فداكم وتحت أمركم … أهل العزة بينعزوا بس أنا بعيدة … سامحوني على عجزي …".