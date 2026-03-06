الأخبار
ممثلة سورية شهيرة تتضامن مع لبنان: "سامحوني على عجزي"

فنّ
2026-03-06 | 02:51
مشاهدات عالية
ممثلة سورية شهيرة تتضامن مع لبنان: &quot;سامحوني على عجزي&quot;
0min
ممثلة سورية شهيرة تتضامن مع لبنان: "سامحوني على عجزي"

أعربت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن حزنها الكبير جرّاء التطورات الأخيرة التي تعصف بلبنان وشعبه.

وكتبت سلاف فواخرجي في منشور عبر حسابها على إكس: "ياريت لو كان عندي بيوت بلبنان كانت كلها فدا أهلنا بالجنوب ، وياريت لو بقدر أعزمكم على بلدي سوريا لكانت البيوت كمان كلها فداكم وتحت أمركم … أهل العزة بينعزوا بس أنا بعيدة … سامحوني على عجزي …".
 
 

