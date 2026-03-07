كارمن لبس: "حكي السياسة مش وقتو"

وجهّت الممثلة كارمن لبّس رسالة إلى اللبنانيين في مختلف المناطق، داعيةً إياهم إلى الإبتعاد عن السجالات السياسية في الوقت الحالي، وذلك على خلفية الأحداث التي يعيشها الشعب اللبناني مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وكتبت كارمن لبّس عبر حسابها على إكس: "يمكن ما في شخص بلبنان مش محبط حالياً، ف يلّي عم يضلّن يكبّو سمّ وفتن عالسوشل ميديا خفّوها شوي واعملو شي مفيد أو اختفو تماماً. حكي السياسة مش وقتو، يلي قادر يساعد نازح أو يدلّ على مين بساعد، هيدا يلي بفيد وبس".