الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دارين حمزة تصلّي من أجل لبنان: "اللهم احفظ لبنان وأهله"

فنّ
2026-03-07 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دارين حمزة تصلّي من أجل لبنان: &quot;اللهم احفظ لبنان وأهله&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
دارين حمزة تصلّي من أجل لبنان: "اللهم احفظ لبنان وأهله"

وجهّت الممثلة دارين حمزة رسالة صلاة وإيمان للبنان في ظل استمرار الإعتداءات الإسرائيلية على أرضه.

وكتبت دارين حمزة عبر حسابها على إكس: "اللهم بسمك الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وانت السميع العليم، نستودعك لبنان بلدنا، اللهم احفظ لبنان وأهله، واحمِ أرضه وناسه، واكتب لهم الأمن والسلام والطمأنينة".

آخر الأخبار

فنّ

تصلّي

لبنان:

"اللهم

لبنان

وأهله"

LBCI التالي
أحلام تتضامن مع لبنان... هذا ما نشرته!
ألين لحود: "يا وجع القلب يا وطني"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-03-01

ليلى عبدالله ترفع الدعاء لدول الخليج: "اللهم احفظ بلادنا وأهلها" (صور)

LBCI
فنّ
2026-03-02

عاصي الحلاني: "اللهم احفظ لبنان والبلاد العربية من كل مكروه"

LBCI
فنّ
2026-03-02

راغب علامة: "اللهم نستودعك وطننا الجريح لبنان"

LBCI
أخبار دولية
2026-01-22

ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:00

كارمن لبس: "حكي السياسة مش وقتو"

LBCI
فنّ
06:00

أحلام تتضامن مع لبنان... هذا ما نشرته!

LBCI
فنّ
2026-03-06

ألين لحود: "يا وجع القلب يا وطني"

LBCI
فنّ
2026-03-06

ورد الخال: "من العيش اليوم بيومو إلى العيش الدقيقة بالدقيقة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:31

وزير الدفاع الإسرائيليّ: الحكومة اللبنانية ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تنزع سلاح “حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
01:24

اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:07

الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال

LBCI
أخبار لبنان
03:03

تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة

LBCI
أخبار لبنان
07:37

فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:07

الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال

LBCI
أخبار لبنان
01:24

اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟

LBCI
أخبار لبنان
03:03

تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
12:39

وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
05:27

تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب

LBCI
أخبار لبنان
02:06

رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:53

جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More