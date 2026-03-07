دارين حمزة تصلّي من أجل لبنان: "اللهم احفظ لبنان وأهله"

وجهّت الممثلة دارين حمزة رسالة صلاة وإيمان للبنان في ظل استمرار الإعتداءات الإسرائيلية على أرضه.

وكتبت دارين حمزة عبر حسابها على إكس: "اللهم بسمك الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وانت السميع العليم، نستودعك لبنان بلدنا، اللهم احفظ لبنان وأهله، واحمِ أرضه وناسه، واكتب لهم الأمن والسلام والطمأنينة".