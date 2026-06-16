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هل يعلن توم هولاند زواجه رسمياً من زيندايا؟
فنّ
2026-06-16 | 10:59
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هل يعلن توم هولاند زواجه رسمياً من زيندايا؟
في مفاجأة سارّة هزّت الأوساط الفنية العالمية، وضع النجم البريطاني توم هولاند حدّاً لأشهر طويلة من التكهّنات والشائعات التي حاصرت حياته العاطفية، مؤكّداً زواجه رسمياً من شريكة حياته النجمة العالمية زيندايا، ليتوّج الثنائي قصّة حبهما الشهيرة بدخول القفص الذهبي في سرّيّة تامة بعيداً عن صخب وعدسات وسائل الإعلام.
وجاء هذا الاعتراف غير المتوقع خلال مقابلة أجراها هولاند مع مجلة Esquire، حيث كان يتحدث عن كواليس انتشار صور مزيفة لحفل زفافهما المفترض في منطقة "بحيرة كومو" الإيطالية، والتي تم تصميمها بالكامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بشكل جنوني.
وأوضح الممثل العالميّ أنّ تلك الصور المفبركة تسببت في ارتباك عائلي طريف، حيث تواصلت معه جدته عاتبة لظنها أنه لم يقم بدعوتها إلى حفل زفافه.
وعندما سُئل عمّا إذا كان قد اضطر لتوضيح الأمر لبقيّة أفراد عائلته، جاءت إجابته القاطعة لتكشف المستور حين قال إنّه لم يضطر لذلك أبداً لأنّهم "جميعاً كانوا حاضرين" في حفل الزفاف الحقيقي.
ورغم محاولات الصحافيّ لاستدراجه لكشف كواليس ذلك اليوم السري، فرض نجم سبايدرمان حدوداً للحفاظ على الخصوصية، مكتفياً بالقول إنّ هذا هو كل ما سيحصل عليه الجمهور بشأن هذا الموضوع.
ويعيد هذا الاعتراف الصريح إلى الأذهان الطريقة الذكية والمراوغة التي اتّبعتها زيندايا البالغة للهروب من أسئلة الإعلام طوال الفترة الماضية.
فخلال استضافتها قبل فترة وجيزة في برنامج "Jimmy Kimmel Live" للترويج لفيلمها الجديد "The Drama"، سألها المذيع مباشرة عن جنون الإنترنت بشائعات زواجها الفعلي من توم، لتردّ وقتها ضاحكةً ومظهرةً الاستغراب بأنّها لم تسمع بأيّ من هذه الأخبار.
ولم يكن كيميل وحده من حاول كشف الحقيقة، إذ ألمح منسق أزياء زيندايا الشهير وصديقها المقرب، لو روتش، للأمر علناً في آذار الماضي حين صرح للجمهور بعبارة واضحة أن الزفاف قد انتهى بالفعل وأنّ الجميع قد فاتهم الحدث الكبير.
مصدر
فنّ
توم هولاند
مشاهير
زيندايا
فن
زواج
القفص الذهبي
شائعات
هوليوود.
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