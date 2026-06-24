أحمد سعد يحلق شعره على الهواء ويعتذر: "تبت عن أي حاجة غريبة" (فيديو)

في خطوة مفاجئة، أطلّ الفنان المصري أحمد سعد على جمهوره عبر بث مباشر على حسابه في إنستغرام، معلناً رغبته في مشاركة متابعيه لحظة وصفها بالمهمة والخاصة.



وخلال البث، بدأ سعد بقصّ جدائل شعره وحلق لحيته أمام الكاميرا، موجّهاً اعتذاراً إلى جمهوره الذي أبدى انزعاجه من بعض إطلالاته المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة. وقال: "تبت عن أي حاجة غريبة"، مؤكداً أنّه لا يرغب في القيام بأي تصرف قد يتسبب في استياء محبيه أو حزنهم.



وأوضح الفنان المصري أنّ الانتقادات التي قد يتعرض لها بعد هذا القرار لا تشغله بقدر حرصه على الحفاظ على محبة جمهوره ورضاهم عنه. كما أشار إلى أنّه يدرك أنّ بعض إطلالاته السابقة لم تكن تمثل مشكلة من الناحية الدينية، لكنه يحرص أيضاً على احترام عادات المجتمع وتقاليده والبيئة التي ينتمي إليها.



وفي ختام حديثه، عبّر أحمد سعد عن رغبته في العيش بهدوء وبساطة بعيداً عن الضغوط التي تفرضها الشهرة أحياناً، والتي قد تدفع الفنان إلى تبنّي أفكار أو إطلالات غير مألوفة. واختتم رسالته باعتذار جديد لجمهوره قائلاً: "بعتذر لكم للمرة العشرين ألف... بس أعمل إيه، بحبكم وبتحبوني".